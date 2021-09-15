Париж предостерегает Мали от найма российской ЧВК Вагнера

Министр обороны Франции во вторник предостерег Мали от найма российской ЧВК Вагнера, сообщили французские СМИ, после того, как появились сообщения о том, что военное правительство этой западноафриканской страны близко к заключению сделки с 1000 наемников.

Выступая перед парламентской комиссией, Флоренс Парли сказала парламентской комиссии, что если малийские власти заключат договор с Россией, «это будет крайне тревожно и противоречиво».

«Это несовместимо со всем, что мы делали в течение многих лет, и намерены сделать для поддержки стран региона Сахель», - сказала она, как сообщает Agence France-Presse (AFP). Ее замечания были сделаны через несколько дней после того, как Reuters сообщило, что группировке Вагнера будет выплачено 10,8 миллиона долларов в месяц за свои услуги.

Однако представитель министерства обороны Мали сказал, что, хотя правительство еще не подписало соглашение с ЧВК Вагнера, он не отрицает, что обсуждения продолжаются, говорится в сообщении.

«Мали намерена диверсифицировать свои отношения в среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить безопасность страны», - сказал пресс-секретарь AFP. «Мы с Вагнером ничего не подписывали, но разговариваем со всеми».

В 2013 году Франция направила войска в Мали после того, как на севере страны вспыхнули беспорядки. Но отношения между ними ухудшились после государственного переворота в августе 2020 года, в результате которого был свергнут президент Ибрагим Бубакар Кейта.

Франция приостановила военное сотрудничество с Мали в июне, а президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что он закроет базы на севере Мали и сократит присутствие французских войск в регионе Сахеля.

Поскольку напряженность между Францией и военным правительством Мали в последнее время обостряется, Бамако обратил свой взор на Россию: министр обороны Садио Камара посетил Москву, а также руководил танковыми учениями в начале сентября.

Растущее влияние российских военизированных компаний и советников наблюдается в Центральноафриканской Республике (ЦАР), к разочарованию Франции. Сообщается, что ЧВК Вагнера также присутствуют в Ливии, Судане и Мозамбике.