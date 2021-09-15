Афганские пилоты, сбежавшие в Узбекистан, направляются в ОАЭ

Обученные США афганские пилоты и другой персонал, находившийся в узбекском лагере около месяца, начали покидать страну в воскресенье. Это произошло в соответствии с соглашением с США, которое было заключено, несмотря на требования талибов* вернуть афганцев и их самолеты.

Первая группа, по крайней мере, изначально направляется в Объединенные Арабские Эмираты, сказал один из пилотов Reuteurs на условиях анонимности. Ожидалось, что перевод будет проходить в несколько этапов, начиная с воскресенья и заканчивая примерно на следующий день.

Reuteurs ранее сообщал о напряженности в узбекском лагере, поскольку пилоты опасались, что их отправят обратно в Афганистан и они будут убиты талибами. Талибы заявили, что не будут проводить реперссии после взятия страны под контроль в августе.

Пока не ясно, что произойдет с 46 самолетами, включая легкие штурмовики A-29 и вертолеты UH-60 Black Hawk, на которых летчики вылетели в соседний Узбекистан, когда наземные силы потерпели поражение и к власти пришли талибы.

Действующие и бывшие официальные лица США заявили агентству Рейтер, что талибы оказывали давление на Узбекистан с целью передать самолеты и пилотов.

Джон Хербст, бывший посол США в Узбекистане, приветствовал усилия США по эвакуации, заявив, что Соединенные Штаты в долгу перед афганскими пилотами.

«Я надеюсь, что у нас есть планы сделать так, чтобы самолеты, которые они вытащили, вернулись в Соединенные Штаты и уж точно не вернулись к Талибану», - сказал он.

Талибан не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в Узбекистане. Группа захватила самолеты, включая вертолеты и беспилотники, когда афганские силы таяли в прошлом месяце, и призвала вернуть самолет, вылетевший из страны до того, как ее бойцы захватили власть в Кабуле.

Новые правители Афганистана заявили, что пригласят бывших военнослужащих присоединиться к обновленным силам безопасности страны и что им не будет причинен вред.

Это предложение звучит бессмысленно для афганских пилотов, которые говорили с Рейтер. Еще до прихода к власти талибов их главными целями стали англоговорящие пилоты, прошедшие обучение в США. Талибы выследили и убили нескольких пилотов.

В узбекском лагере недалеко от города Термез пилоты рассказали, что чувствуют себя заключенными, с очень ограниченным передвижением, с недостатком еды и лекарств.

Надежды начали расти около недели назад, когда американские официальные лица прибыли для проведения биометрического обследования афганцев.

* - запрещены в РФ