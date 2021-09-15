Турция и семья Каддафи: снова вместе?

Турция за последнее время ослабила свои тесные связи с Братьями-мусульманами, в стремлении нормализовать свои отношения с основными игроками арабского мира, а теперь возрождает свой подход к Ливии, вовлекая в свои расчеты членов семьи бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи и его сторонников. Об этом спишет издание Al-Monitor.

5 сентября ливийские власти освободили из тюрьмы Саади Каддафи, одного из сыновей Муаммара Каддафи, вместе с другими заключенными, включая Ахмеда Рамадана, который был известен как правая рука покойного ливийского лидера. Судя по всему, Турция сыграла свою роль в его освобождении.

После освобождения из тюрьмы Триполи Каддафи немедленно вылетел в Стамбул на частном самолете. Ливийский источник, знакомый с этим делом, сообщил Al-Monitor, что Каддафи затем уехал из Стамбула в Каир. Вопрос о том, почему Каддафи не прилетел прямо в Каир, вызывает вопросы.

Согласно ливийскому источнику, турецкие власти сочли прямой рейс из Триполи в Каир «небезопасным», так что стороны организовали стыковочный рейс через Стамбул в координации с турецкими властями. Хотя остается неясным, какие проблемы безопасности могут возникнуть в результате прямого частного рейса в Каир из Триполи, отъезд Каддафи в Стамбул четко подчеркнул роль Турции в этом процессе.

До 2011 года у Турции были прекрасные отношения с каддафистской Ливией, даже несмотря на то, что сам Муаммар Каддафи мог публично поддержать боевиков из РПК. На фоне разговоров о возможном международном вмешательстве в народные восстания в стране покойный Каддафи все еще оптимистично оценивал перспективы поддержки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция обязательно изменит свою позицию, когда осознает истинную природу событий», - сказал он в интервью турецкой общественной телекомпании TRT всего за 10 дней до интервенции. «Турки - наши братья. У нас общая история. Наши люди веками жили вместе. Мы все османы».

Тем не менее, несмотря на его предыдущие возражения против операции НАТО в Ливии, Эрдоган не оправдал его надежд. Он позволил разместить штаб-квартиру операции в турецкой эгейской провинции Измир и вскоре стал одним из основных участников ливийской войны через посредников.

Хотя падение бывшего ливийского лидера стало быстрым в ходе операции НАТО 2011 года, семья Каддафи, вероятно, сыграет определенную роль в будущем Ливии. Сейф аль-Ислам Каддафи, брат Саади, которого многие считали преемником своего отца, сказал в июле The New York Times, что, по его мнению, его движение может восстановить утраченное единство страны.

Когда администрация Байдена выступила против его возвращения в политику, заявив, что Сейф Каддафи был «военным преступником», Высший совет ливийских племен посетовал на заявление администрации как на «грубое вмешательство в суверенитет Ливии».

Более того, бывшие деятели режима, свергнутые во время «арабской весны», уже вернулись в Египет и Иорданию, что еще больше укрепляет предположения о возвращении семьи Каддафи в Ливию.

Рассматривая свои варианты действий в Ливии в попытке защитить свои экономические и политические интересы, Анкара не может игнорировать эту возможность. Эти интересы включают защиту спорных соглашений о военном сотрудничестве и разграничении морских пространств, которые Анкара подписала с правительством Триполи.

Многие бывшие сторонники Каддафи присоединились к мятежному генералу Халифе Хафтару. Таким образом, участие Турции в освобождении Саади Каддафи могло быть направлено на достижение двух отдельных целей: роспуск последователей Каддафи в рядах Хафтара в попытке расширить возможности своих союзников в Триполи и инвестирование в сценарий возможного возвращения семьи Каддафи.

Осознав, что ее союзники, базирующиеся в Триполи, не смогут обеспечить интересы Турции в одиночку и что ситуация на местах станет более нестабильной после президентских выборов 24 декабря, Анкара теперь пытается диверсифицировать своих союзников.

Освобождение Саади Каддафи, похоже, приветствует и ливийский народ. Официально начав процесс национального примирения 7 сентября после освобождения Каддафи и других заключенных, председатель Президентского совета Ливии Мохаммад Юнес Менфи сказал, что процесс примирения «отражает реальное желание ливийцев преодолеть разногласия, отказаться от разделения, остановить кровопролитие и положить конец всем страданиям ".

Очевидно, что освобождение некоторых заключенных из тюрем не было неожиданным событием на фоне продолжающегося процесса примирения и подготовки к выборам. Премьер-министр Абдулхамид Дбейбе также сослался на необходимость примирения, объявив об освобождении Саади Каддафи.

«Мы не можем двигаться вперед, не добившись примирения», - написал он в Twitter.

Каддафи бежал в Нигер в 2011 году после падения режима его отца. Он был экстрадирован в Ливию в 2014 году и заключен в тюрьму по обвинению в хищении и убийстве футбольного тренера. Ливийский суд снял с него все обвинения в 2018 году, но ливийские власти не освободили его.

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