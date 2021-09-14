Война в Йемене: хуситы снова отбили важный город Рахаб, правительство опять терпит поражение

Тысячи мирных жителей йеменского Мариба были вынуждены бежать после наступления хуситов, начавшегося в начале сентября, когда группа повстанцев взяла под свой контроль ключевой район на юге провинции.

Рахаба, расположенная к востоку от столицы Саны, была захвачена хуситами 8 сентября после ожесточенных боев, в результате которых с обеих сторон погибло по меньшей мере 65 бойцов.

«Страдают внутренне перемещенные лица, - цитирует Al Jazeera Махди Балгайта, аналитика Центра стратегических исследований Саны.

«Многие семьи были вынуждены жить под открытым небом без надлежащего жилья в ужасных условиях; им не хватает самых элементарных потребностей, таких как жилье, еда, вода и образовательные учреждения», - добавил Балгайт, проживающий в Марибе.

Рахаба была яркой искрой для правительственных войск за год, отмеченный военными неудачами. Повторный ее захват хуситами снова отмечает период неудач для правительства Хади.

Район вернулся в руки правительства в июле после того, как изначально был потерян во время наступления хуситов в сентябре 2020 года. Хуситы также продолжают угрожать последнему крупному оплоту правительства Хади в северном Йемене, городу Мариб.

В целом же правительственные силы снова проигрывают, и проблемы, которые преследовали их последние два года, никуда не исчезли.

«Правительственные силы в Рахабе вместе со своими союзниками были неорганизованными», - сказал Балгайт. «Основные племена, сражавшиеся с правительственными войсками в Рахабе, получили лишь ограниченную поддержку, в то время как силы хуситов были организованы и хорошо поддержаны».

Поворот вспять в Рахабе - последняя тревожная тенденция для вооруженных сил правительства Хади.

В 2021 году правительственные силы вместе начали наступление в Байде в центральном Йемене, Таизе на юго-западе страны и Хадже на северо-западе. Хотя все они принесли первые успехи, особенно в Таизе, и дали много шума пропаганде правительства Хади, ни одно из них не имело длительного эффекта, и большинство правительственных достижений в конечном итоге были перечеркнуты хуситами.

Фактически, в некоторых районах хуситы сейчас находятся в даже лучшем положении, чем до наступления правительственных войск. Например, в середине июля хуситы отбили районы, которые они потеряли в результате наступления правительства двумя неделями ранее, а затем продолжили и захватили давно контролируемые правительством районы в провинции.

Недавно приобретенная территория позволила силам хуситов перенести боевые действия на границу между Байдой и богатой ресурсами мухафазой Шабвах, которая находится под контролем Хади.

«Не существует военной стратегии правительства», говорит йеменский исследователь Майсаа Шуджа аль-Дин. «Эти правительственные наступления обычно являются попыткой усилить активность на передовой, уменьшить недовольство населения или получить больше финансирования.

«Не было принято никакого решения, чтобы добиться победы, это очень ясно. Вместо этого большинство наступлений просто нацелены на то, чтобы представить СМИ образ и поднять боевой дух солдат», - добавляет Шуджа аль-Дин.

Моральный дух правительственных сил очень низок, зарплаты часто остаются невыплаченными, а хуситы наступают беспрерывно уже в течение последних двух лет. Саудовская Аравия, главный спонсор йеменского правительства, похоже, ищет выход из конфликта, который вызвал худший гуманитарный кризис в мире, по оценке ООН.