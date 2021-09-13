Турция, Азербайджан и Пакистан проводят совместные военные учения

В воскресенье турецкие, азербайджанские и пакистанские военные начали свои первые совместные учения в Баку. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Учения «Три брата - 2021» стартовали с торжественной церемонии открытия. Во время исполнения государственных гимнов стран-участниц и поднятия их флагов минутой молчания почтили память их шехидов.

Выступая на церемонии, командующий азербайджанским спецназом генерал-лейтенант Хикмат Мирзоев сказал, что рад видеть в своей стране представителей турецких и пакистанских спецподразделений.

«Азербайджан, Турция и Пакистан вошли в историю человечества как близкие друзья и братья. В основе этих отношений лежат тесные связи между нашими народами. Свидетельством этого является солидарность и поддержка Азербайджана со стороны Турции и Пакистана с первого дня 44-дневной контрнаступительной операции, начатой ​​Азербайджаном против вооруженных сил Армении 27 сентября 2020 год », - цитирует его слова Минобороны Азербайджана.

Генерал имел в виду войну в Нагорном Карабахе, которая началась в сентябре прошлого года и закончилась через шесть недель перемирием при посредничестве России в ноябре.

«Сегодня сотрудничество между нашими странами во всех сферах находится на высшем уровне. Принимаются важные меры по дальнейшему укреплению и развитию наших отношений для обеспечения безопасности региона и народов», - сказал Мирзаев.

Он выразил надежду, что учения, которые пройдут до 20 сентября, обеспечат обширный обмен опытом и мнениями между военнослужащими трех стран и «внесут большой вклад» в дальнейшее совершенствование профессиональной подготовки.

Главы делегаций Турции и Пакистана подполковник Куршат Конук и подполковник Аамир Шахзад заявили, что существующие узы дружбы между народами и армиями «выдержат испытание временем» в быстро меняющейся глобальной среде.

Они добавили, что «три брата станут ближе» как надежные региональные партнеры и соратники, несмотря на международные политические изменения.

В отчете говорится, что совместные военные учения послужат «дальнейшему укреплению существующих» связей между армиями, а также предоставят возможность открыть новые способы борьбы с терроризмом.

В июле спикеры парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана приняли Бакинскую декларацию на церемонии, состоявшейся в парламенте Азербайджана.

В совместной декларации подчеркивается необходимость укрепления сотрудничества между тремя странами, основанного на культурных и исторических связях, взаимном уважении и доверии. В ней также подчеркивается роль Турции, Азербайджана и Пакистана в построении мира, стабильности и развития в своих регионах.

Ранее в этом году Турция и Азербайджан провели в Баку совместные учения с боевой стрельбой.