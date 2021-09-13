"Хакнуть" международную систему: "много государств - одна умма"

Наша статья о важности для Исламского Эмирата Афганистан добиться международного признания и о том, что альтернативой этому сейчас для него будет превращение в серую зону и экономический придаток Китая, вызвала ожидаемые возражения.

Впрочем, справедливости ради, на этот раз в оставленных комментариях было и кое что неожиданное. А именно - помимо аргументов в духе лозунгов была оставлена ссылка на видео представителя одной партии, запрещенной в России, с которой мы давно спорим по этим вопросам, но также выступаем против репрессий в отношении нее, говоря, что она легально действует в подавляющем большинстве стран Запада (так ею нелюбимого).

Так вот, если годами, а то и десятилетиями, методология партии побуждала ее членов требовать или хотя бы призывать происламские силы, взявшие или способные взять власть в той или иной мусульманской стране, провозгласить в ней Халифат и потом добиваться признания его власти остальными мусульманскими странами и их присоединения к нему, то в этот раз такого не было. Как ни странно, оратор пытался выступать с позиций политического реализма и заявлял, что их группа не ожидает и не требует от талибов* провозглашения в Афганистане в его нынешнем состоянии Халифата, а ожидает/требует иного. А именно, во-первых, принятия самой его идеи и ее распространения в соседних мусульманских странах, так как для его создания требуется наличие достаточной силы, для чего нужно объединение нескольких стран. А во-вторых, неподчинение международной системе Запада, в принятии которой нас подозревают/обвиняют наши оппоненты.

Ну что же, давайте попытаемся порассуждать. Наши оппоненты правильно рассматривают Халифат, особенно в том виде, как они его понимают, как вызов международной системе. И вызов этот заключается, как тоже верно отмечает оратор в том видео, не в применении законов Шариата внутри тех или иных стран, с чем как показывает опыт "международное сообщество" может смириться, если это не сопровождается совсем уж демонстративно шокирующими его сценами. А заключается этот вызов в непризнании и оспаривании не только границ существующих государств, но и их самих, как имеет место в данном случае.

При этом можно представить себе ситуацию, когда международное сообщество смирится с какими-то изъятиями из этого случая. Как например произошло с созданием Турецкой Республики Северный Кипр. Или с отторжением Россией Крыма у Украины и его включением в свой состав. Фактически мир закрыл глаза и на то, и на другое. Но при этом ни то, ни другое не признано - тот же Крым повешен как проблема на Россию и является поводом для введения против нее санкций. В случае с Турцией эти санкции не направлены прямо против нее, так как она Северный Кипр в свой состав не включила, но под них попадают в ЕС те, кто приобретают там недвижимость.

То есть, в принципе такие единичные ситуации возможны. Но если завтра Россия не остановится на Крыме, а пойдет еще дальше на Украину, потом в Казахстан, затем залезет в Прибалтику, входящую в НАТО и ЕС, скорее всего, реакция будет уже иная. Так, на войну Саддама Хусейна с Ираном из-за спорных приграничных районов смотрели сквозь пальцы, но когда он залез в Кувейт, это стало началом его конца. Так же и Гитлеру в свое время позволили поглотить Австрию и Чехословакию, думая, что он на этом остановится, но когда он пошел дальше на Польшу, это привело к мировой войне.

Так вот, давайте зададимся вопросом - а хватит ли даже не у одного Афганистана (наши оппоненты сами признают, что нет), а у всех мусульманских стран Центральной Азии сил, чтобы бросить такой вызов международному порядку? Поднимем планку - даже, если к ним присоединится обладающий ядерным оружием Пакистан? Ответ однозначен - нет. И даже не из-за Запада - ему за тысячи километров, все более озабоченному своими проблемами, все меньше дела до того, что происходит в странах "третьего мира" - лишь бы беженцы оттуда не лезли. А в первую очередь Исламский блок, решивший упразднить существующие государства и границы и установить вместе них Халифат, столкнется с хищниками Востока.

Так, попытка Халифата распространить свою власть на Кашмир военным путем однозначно приведет к полномасштабной войне с Индией. Пакистан - 200 миллионов населения, даже если прирастить его всей Центральной Азией, не наберется и 300 миллионов. Против миллиардной Индии тоже с ядерным оружием. Несмотря на несколько пограничных войн не сорваться в полномасштабную войну с применением ядерного оружия до сих пор удавалось по двум причинам. Во-первых, Пакистан не стремился решить проблему Кашмира любой ценой, а ведь если ставить вопрос жестко, он встанет не только о Кашмире, но и о всей Индии, которую как бывший Даруль-Ислам нужно будет возвращать Халифату. А во-вторых, за Пакистаном стоит Китай, что тоже сдерживает Индию. И это еще один серьезный вопрос, потому что, если для отдельных мусульманских стран вроде Пакистана в рамках признания международных границ Китай может быть союзником, то в случае отрицания международной системы с радикальных позиций Халифата Китай тоже превратится в его врага, если он попытается забрать у него Восточный Туркестан. Итого, гипотетический Халифат окажется между двух огней - между Индией и Китаем, и тут даже никакому Западу ничего не потребуется делать.

Но означает ли это неизбежность "пораженчества", в котором нас наверняка обвинят оппоненты? Ответим встречным вопросом - а можно ли считать пораженческой политику Китая? Он сегодня превращается во вторую мировую державу с потенциалом вытеснить первую, подминает под себя рынки целых стран, связывая их новым Шелковым путем, скупает миллионы гектаров на разных континентах, чтобы выращивать на них продовольствие для своего огромного населения - кстати, почти сопоставимого со всей нашей Уммой. Но ведь всего этого он добился, не бросая открытого вызова международной системе, а признавая ее. Равно как и США добились своего статуса мировой державы, апеллируя к международному праву и выступая как его гарант - хотя, когда им это было нужно действовали в международных отношениях по русскому принципу "закон, что дышло..."

Так вот, можно ли считать примеры этих стран пораженческими? США не раз закатывали в асфальт наших "непораженцев", бросавших им вызов, и как бы кому-то ни хотелось это представить как их позорное бегство, правда заключается в том, что и из Афганистана они ушли, когда это стало нужно им, предварительно убедившись, что можно его оставить Талибану. Да и Китай единичные акции наших "непораженцев" с эффектом комариного укуса использовал, чтобы приступить к "окончательному решению уйгурского вопроса". И какая военная сила в мусульманском мире ему в этом может помешать?

Поэтому, если спуститься с облаков на землю, реальная сила в мировом масштабе сегодня определяется армией, экономикой, научным и технологическим потенциалом. А потому, коранический призыв "и приготовьте против них силы сколько можете...", если брать масштаб глобальной современной политики, предполагает накопление этих сил и все, что для этого требуется. И наоборот, авантюры, подставляющие мусульманские страны под удар, когда у них нет этих сил, мешая им их накапливать, фактически противоречат этому призыву и отбрасывают Умму от ее цели.

Что же касается самой цели - то, что мусульманский мир должен быть консолидирован и эффективен в защите общеисламских интересов не вызывает сомнений. Но это не значит, что надо объявлять войну всем существующим государствам, в том числе в мусульманском мире. Вторая Карабахская война, в которой Турция и Азербайджан эффективно решили свои и мусульманские задачи в рамках формулы "два государства - одна нация" наглядно показывает, как это может работать.

Так же и в будущем, если к этому поступательно подойти, такой формулой в масштабах всего Исламского мира может стать принцип "много государств - одна умма". Если только она будет обладать силой, с которой всем придется считаться.

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