Глава МИД Катара прилетел в Кабул: первый визит такого уровня в новый Афганистан

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль Тани посетил столицу Афганистана Кабул и встретился с муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом, исполняющим обязанности премьер-министра в новом правительстве талибов*.

Он также встретился в воскресенье с бывшим президентом Хамидом Карзаем, а также с Абдуллахом Абдуллахом, главой Совета национального примирения, и призвал афганские партии и группы к участию в национальном примирении.

Это первый визит официального лица на столь высоком уровне с момента вывода войск США из Афганистана. Аль Тани встретился с рядом официальных лиц нового правительства, в том числе с министром иностранных дел и их заместителем.

Стороны обсудили текущую политическую ситуацию и усилия, которые Катар в настоящее время прилагает для поддержки афганского народа.

Талибан опубликовал фотографии встречи Аль Тани с Ахундом, а фотографии, на которых он изображен с бывшим президентом Карзаем, распространились в социальных сетях.

Катар считается одной из стран, имеющих наибольшее влияние на движение Талибан, взявшее под свой контроль Афганистан в прошлом месяце.

Он сыграл ключевую роль в массовых воздушных перевозках под руководством США своих граждан, других граждан Запада и афганцев, которые помогали западным странам.

Он также поддерживает десятки тысяч афганцев, которые были эвакуированы в последние недели оккупации, перед отправлением в другие страны.

Тем не менее, ни одна страна, включая Катар, пока официально не признала новое правительство Талибана - и только три страны признали его во время первого правления группы с 1996 по 2001 год.

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