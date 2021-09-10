"Сербский мир": учительницу в Санджаке забрали в полицию за "неправильный" гимн

Учительницу начальной школы в Нови-Пазаре, столице населенного мусульманами региона Санджак в Сербии, Аделу Мелаяк Карахметович вызвали на беседу в полицию, потому что она вместо государственного гимна Сербии "Bože pravde" ( "Бог справедливости") спела с детьми 1 сентября гимн боснийцев Санджака "Ja sin sam tvoj "(" Я твой сын ").

Сразу после ее задержания в воскресенье, 5 сентября, возле здания Администрации полиции в Новом Пазаре собралось около сотни граждан, пришедших поддержать учительницу. В акции приняли участие Ясмина Курич, президент Боснийского национального совета Сербии, другие лидеры боснийцев Санджака и депутат парламента Сербии, босниец Энис Намович, а также глава Партии демократического действия Санджака Сулейман Углянин.

По поводу задержания учительницы Углянин подчеркнул, что «у мусульман не разрешается оставлять женщину наедине с неизвестными мужчинами, которыми в данном случае были сотрудники полиции».

Он также подчеркнул, что «завтра он будет искать прокурора, отдавшего приказ о ее аресте, и что он обо всем проинформирует общественность».

После беседы в полиции Аделу Мелаяк Карахметович отпустили. Она отказалась делать заявления для СМИ.

По словам сербских властей школы Карахметович была не единственной в Нови-Пазаре, где дети пели боснийский гимн вместо сербского. Многим жителям Санджака не нравится идея, что их дети должны петь сербский националистический гимн.