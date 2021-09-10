Турция и Египет могут восстановить отношения уже в этом году - премьер-министр Египта

Премьер-министр Египта заявил в четверг, что дипломатические отношения с Турцией могут быть восстановлены в этом году, если будут решены существующие проблемы, что обозначило осторожно-оптимистический тон на фоне продолжающихся усилий региональных соперников по прекращению многолетнего разлада.

В интервью Bloomberg News премьер-министр Мустафа Мадбули сказал, что «за последние несколько месяцев произошло много подвижек» между Анкарой и Каиром, но нерешенные вопросы остаются.

На этой неделе в Турцию прибыла египетская делегация для проведения второго раунда диалога. До этого две страны потратили последние несколько месяцев на исправление отношений, которые ухудшились за десять лет.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры между двумя странами имеют "положительную динамику".

Отношения Анкары с Каиром прервались, когда Турция отказалась признать президента Египта Абдуль-Фаттаха ас-Сиси законным лидером страны после переворота 2013 года, в результате которого был свергнут его предшественник Мохамед Мурси, первый демократически избранный президент страны.

Разногласия еще больше усугубились, поскольку Египет и Турция поддерживали противоположные стороны в ливийском конфликте.

Мятежный генерал Халифа Хафтар начал военное наступление на Триполи в 2019 году с целью захвата столицы. Эту кампанию поддержали Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Россия. Но кампания в конечном итоге провалилась в июне 2020 года после того, как Турция направила силы для поддержки международно признанного правительства.

Пытаясь наладить двусторонние отношения, турецкое правительство сняло вето с партнерских отношений Египта с НАТО в прошлом году и прекратило трансляцию политических программ египетскими оппозиционными телеканалами, базирующимися в Стамбуле.

Однако Мадбули сказал, что ключевой проблемой для Египта остается участие Турции в делах Ливии, страны, в которой вот уже почти десять лет происходит гражданская войне.

«Мы хотели бы, чтобы ливийцы сами определяли свое будущее», - сказал премьер-министр Египта, добавив, что никакие другие страны не должны вмешиваться в конфликт.

Высокопоставленный турецкий чиновник ранее сказал заявил, что еще один нерешенный вопрос между двумя странами заключается в том, «захочет ли президент Тайип Эрдоган пожать руку президенту Египта ас-Сиси или нет». В прошлом Эрдоган несколько раз намекал, что не будет встречаться с Сиси лично, но позволит другим членам своего правительства провести переговоры с Каиром.

Недавнее стремление двух стран наладить отношения является частью более широкой перестройки в регионе после избрания президента США Джо Байдена.

Помимо диалога с Египтом, Турция пытается исправить отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, причем Эрдоган даже разговаривал по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом.