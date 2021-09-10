Выборы в Марокко: исламисты проиграли, либералы выиграли

В Марокко в среду прошли парламентские выборы, и согласно предварительным результатам, объявленным министром внутренних дел, исламистская партия, долгое время формировавшая правительство, потерпела сокрушительное поражение от либеральных соперников.

Партия справедливости и развития (ПСР), у которой было 125 мест в парламенте, теперь занимает всего 12 мест, что меньше, чем у ее основных либеральных оппонентов, Национального собрания независимых (НСН) и Партии аутентичности и современности (ПАС), а также правоцентристской "Истикляль". Результаты были объявлены рано утром в четверг.

В штаб-квартире НСН началось празднование, когда чиновники объявили, что партия получила по меньшей мере 97 мест, что на сегодняшний день является самым высоким результатом среди партий, участвовавших в выборам.

Второе место заняла ПАС с 82 местами, за ней следует "Истикляль" с 78.

Явка на парламентских выборах в среду составила чуть более 50 процентов, что выше, чем в 2016 году.

Ожидалось, что из-за новых правил голосования более крупным партиям будет сложнее получить такое же количество мест, как и раньше, что, по мнению аналитиков, могло оказать влияние на результаты у ПСР, которая была самой крупной партией в последних двух парламентах.

Напомним, что Марокко официально является конституционной монархией, но король обладает широкими полномочиями. Он выбирает премьер-министра из партии, которая получает наибольшее количество мест в парламенте, состоящем из 395 членов, и назначает ключевых министров.

Дворец также определяет экономическую повестку дня для страны Северной Африки с населением 37 миллионов человек и вводит в действие ту модель развития, которую новое правительство просит внедрить.

Доминирующая роль монархии означает, что политические партии поддерживают аналогичные платформы с упором на образование, здоровье, занятость и социальное обеспечение.

«Я голосовал за молодого человека из партии, которая предлагает реалистичные обещания по развитию страны», - сказал в интервью Al Jazeera пенсионер, назвавшийся Ибрагимом, когда он покидал избирательный участок в Рабате.

Несмотря на то, что ПСР является крупнейшей партией с 2011 года, она не смогла остановить законы, против которых она выступала, в том числе один для поддержки французского языка в образовании, а другой - для использования каннабиса в медицинских целях.

Новые правила голосования, которые, по мнению лидеров ПСР, были введены специально для достижения их контрольной доли, меняют способ распределения мест.

В заявлении, сделанном в среду, ПСР обвинила соперников в нарушениях на выборах, в том числе в подкупе голосов, без каких-либо подробностей.

Как бы то ни было, провал ПСР в Марокко показывает, что для условно исламистских сил остается все меньше места в странах Ближнего Востока и Северной Африке. Марокко была одной из немногих стран, где после Арабской весны исламисты смогли мирно прийти к власти. В отличие от Египта, где правительство Мурси было свергнуто в результате военного переворота, или Туниса, где недавний "конституционный переворот" президента Кайса Сайеда практически лишил последнего влияния партию Ан-Нахда, реформы в Марокко позволили ПСР не только попасть в парламент, но и сформировать правительство.

ПСР в Марокко слабо продвинулись в реализации каких-либо собственных программ, при этом ключевые министерства, такие как министерства иностранных дел и промышленности, контролируются другими партиями. Когда в прошлом году король Марокко решил заключить сделку с Израилем для нормализации отношений, исламисты ничего не могли сделать, чтобы остановить решение, против которого они яростно выступали.

"Большинство марокканцев по всей стране, независимо от уровня образования, имеют довольно здоровую дозу политического скептицизма» и видели, что у исламистов мало реальной власти", - говорят эксперты.

И когда пандемия охватила Марокко, королевский дворец стал главной движущей силой программ помощи.

«Большинство решений, направленных на смягчение социальных и экономических последствий пандемии, были связаны с центральной властью, монархией», - говорит Салоуа Зерхуни, профессор политологии из столицы Рабата. «В то время как политические партии и парламент были представлены как бездействующие и ожидающие указаний от короля».

Аналитики подчеркивают, что любая смена караула вряд ли предвещает серьезные изменения в политике в стране, где королевский дворец уже давно находится у власти.

«Монархия будет продолжать контролировать политические партии, подрывать власть правительства и парламента и позиционировать себя как единственный эффективный политический институт», - заявила Зерхуни.

Как бы то ни было, тренд на вытеснение исламистских политических сил из политического пространства на Ближнем Востоке, с одобрения широких народных масс, совершенно очевиден. И одноименной партии в Турции (они кстати похожи по идеологии и даже символике) стоит напрячься, если она не хочет увидеть подобный результат на своих выборах в 2023 году.