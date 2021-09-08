Скандал с косынками в школе Дагестана: двойные стандарты светскости

"Светская" общественность не так давно бившая тревогу из-за "очередного проявления исламизации Дагестана", теперь празднует свою небольшую победу.

Речь, если кто не знает, об облетевшем русскоязычное пространство видео, на котором замдиректора Маджалисской средней школы Дагестана Адамкади Курбанкадиев не пускает в нее школьниц без косынок.

https://youtu.be/pBrWnEffEWw

Что ж, спору нет - в условиях светского государства, которым вроде как является Россия, замдиректора вышел за пределы полномочий, которые предоставляются ему ее законами. Ведь по конституции религия в нем отделена от государства, каждый может сам выбирать себе религиозные убеждения или их отсутствие и не может быть к этому принужден.

Но вот какое дело - этот замдиректора был уволен почти сразу же, как только эта история стала достоянием широкой общественности. Да и история сама по себе в российских масштабах, согласитесь, исключительная.

Чего не скажешь о противоположном. Случаев запрета учиться девочкам и даже взрослым девушкам, одетым в косынки и хиджабы, в государственных школах десятки, причем, в самых разных регионах РФ. И в отличие от этой истории директора, которые отдают такие указания, никуда не увольняются, тем более незамедлительно, а обычно с упорством, достойным лучшем применения, стоят на своем.

Так что, уважаемые поборники светскости, не нужно изображать дело так, как будто бы России "угрожает исламизация". В реальности такие случаи составляют единичные исключения, тогда как сплошь и рядом мусульмане с большим трудом отстаивают права своих дочерей добровольно носить платки и хиджабы.