Создателю базы жертв лагерей Синьцзяна запретили въезд в Казахстан

Казахстан запретил въезд в страну сроком на пять лет создателю базы жертв лагерей и тюрем Синьцзяна Евгению Бунину. Об этом вечером в субботу на своей странице в Facebook'e сообщил сам Евгений Бунин.

«Мне запретили въезжать в Казахстан на пять лет. Только что узнал об этом». После месяца, проведенного в Бишкеке (без каких-либо проблем), я прилетел сегодня ночью в Алматы, и меня не пропустили на паспортном контроле (после ставшего обычным теперь "пожалуйста, присядьте и подождите, пока ваш паспорт у нас"). Через 5–10 минут две девушки из "Эйр Астаны" подошли и предложили помочь купить билет из Алматы, так как мне якобы запретили въезд в страну. Вскоре подошел работник паспортного контроля и пояснил, что мне запретили въезжать в Казахстан на пять лет», — написал Бунин.

По его словам, сотрудник не объяснил причин запрета и предложил обратиться за информацией в министерство иностранных дел Казахстана.

«В итоге я вновь покидаю Центральную Азию, через месяц после возвращения сюда, на рейсе, вылетающем в шесть часов утра. Надеюсь, что мне не запретили въезд в Кыргызстан, но возвращение туда после всего этого меня беспокоит, я подозреваю, что меня как минимум остановят», — также сообщил он.

Правозащитник опубликовал в комментарии к посту фотокопию постановления о депортации от 4 сентября 2021 года. Согласно документу, Бунин попытался въехать в Казахстан по своему российскому паспорту.



Последние несколько лет Евгений Бунин активно поднимает тему притеснений меньшинств в Китае, пишет об этом на страницах мировых СМИ, привлекая внимание международных организаций к проблеме.

Писатель и переводчик, известный исследователь уйгуров в Китае Евгений Бунин является создателем и куратором базы данных жертв китайской политики в Синьцзяне Shahit.biz, насчитывающей десятки тысяч свидетельств. Как отмечают СМИ, данной базой пользуются журналисты и правозащитные организации. К историям прилагаются видеообращения, официальные документы, фотографии, персональные данные или аудиоматериалы, которые подтверждают репрессии.

В прошлом и позапрошлом году Узбекистан отказал исследователю во въезде в страну. Бунин связал отказ во въезде с его исследованиями по проблеме уйгуров в Китае и проектом Xinjiang Victims Database.

Власти Казахстана пока никак не комментируют запрет.