Французский цементный гигант с одобрения спецслужб Франции сотрудничал с ИГИЛ

Агентство "Анадолу" опубликовало материалы, которые проливают свет на связь французской компании по производству строительных материалов Lafarge с ИГИЛ*, организацией, которая признана террористической почти в каждой стране мира.

Более того, по словам издания, информация, содержащаяся в документах французских учреждений, указывает на то, что мировой цементный гигант постоянно информировал внутреннюю, внешнюю и военную разведку Франции о своих связях с ИГИЛ.

А это значит что французским властям - тем самым крестолносцам секуляризма - было известно о сотрудничестве компании Lafarge с признанными террористами.

Французские спецслужбы использовали эту связь, чтобы получать новости из региона, продолжать свою деятельность и сотрудничество с террористическими организациями в Сирии.

Как следует из документов, спецслужбы не предупреждали компанию о преступном характере подобного сотрудничества с ИГИЛ.

В электронной переписке главы департамента безопасности концерна Lafarge Жан-Клода Вейяра с представителями разведки МВД Франции от 1 сентября 2014 года стороны обговаривают детали цементных поставок.

В ходе переписки французская разведка обращается к представителю компании с просьбой подробнее рассказать о цементе, поставляемом ИГИЛ.

Из переписки становится ясно, что французское государство в то время знало о связях Lafarge с ИГИЛ.

Только в период с 2013 по 2014 год между компанией и французскими внутренними, внешними и военными спецслужбами было проведено более 30 подобных переговоров.

Известно, что с помощью поставляемого цемента ИГИЛ строили прочные укрытия и туннели против сил коалиции под руководством США.

В 2018 году Lafarge обвинили во Франции в пособничестве преступлениям ИГИЛ на территории Сирии.

В ноябре 2019 года Апелляционный суд Парижа снял обвинения с французской компании по производству строительных материалов Lafarge по делу о «соучастии в преступлениях против человечности».

При этом суд оставил в силе другие выдвинутые против компании обвинения, такие как «финансирование террористической организации» и «создание угрозы жизни сотрудников».

Также сообщалось, что Lafarge платила дань ИГИЛ и другим организациям в Сирии, за продолжение деятельности на территории Сирии.

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