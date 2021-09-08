Талибы объявили свое правительство

Талибан* объявил о ключевых постах своего нового правительства в Афганистане через несколько недель после того, как группа захватила контроль над страной.

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд, который находится в санкционном списке ООН, был назван главой нового правительства, а соучредитель Талибана Абдуль-Гани Барадар был назван его заместителем на пресс-конференции в Кабуле во вторник.

Несколько должностей в кабинете министров еще не объявлены. Вот краткое изложение нескольких ключевых высокопоставленных чиновников, о которых было объявлено во вторник:

Мохаммад Хасан Ахунд, исполняющий обязанности премьер-министра

Мулла Мохаммед Хасан Ахунд - ветеран движения «Талибан», который был близким соратником и политическим советником муллы Омара, основателя движения и его первого верховного лидера.

Член Высшего совета Талибан, он занимал пост заместителя министра иностранных дел при их предыдущем режиме и был внесен в санкционный список Совета Безопасности ООН, связанный с «действиями и деятельностью» талибов.

Он родом из Кандагара, ранее занимал пост губернатора талибов в этой ключевой провинции. Он также занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьер-министра во время первого пребывания у власти талибов в Афганистане в 1990-х годах.

В ООН заявили, что он имел репутацию «одного из самых эффективных командиров талибов».

Абдул Гани Барадар, и.о. заместителя премьер-министра

Барадар, назначенный заместителем Хасана, вырос в Кандагаре.

Как и у большинства афганцев, жизнь Барадара навсегда изменила советское вторжение в страну в конце 1970-х годов, превратившее его в бойца.

Считалось, что он сражался бок о бок с муллой Омаром.

Вдвоем они основали движение «Талибан» в начале 1990-х годов во время хаоса и коррупции гражданской войны, последовавшей за уходом советских войск.

После того, как правительство Талибана было свергнуто в 2001 году силами под руководством США, Барадар, как полагают, был среди небольшой группы членов Талибана, которые обратились к временному лидеру Хамиду Карзаю с потенциальной сделкой о признании новой администрации.

Арестованный в Пакистане в 2010 году, Барадар содержался под стражей до тех пор, пока под давлением США он не был освобожден в 2018 году и переведен в Катар.

Там он был назначен главой политического офиса талибов и курировал подписание соглашения о выводе войск с США.

Сираджуддин Хаккани, исполняющий обязанности министра внутренних дел

Сираджуддин Хаккани, сын знаменитого военачальника, участвовавшего в войне против Советского Союза, одновременно был заместителем лидера Талибана и главой могущественной сети Хаккани.

Он будет министром внутренних дел при новом режиме. Сеть Хаккани признана в США «террористической группой» и долгое время считалась одной из самых опасных вооруженных группировок в Афганистане.

Он печально известен использованием смертников и, как полагают, за эти годы организовал некоторые из самых громких атак в Кабуле.

Сеть также обвиняется в убийстве высокопоставленных афганских чиновников и удержании похищенных западных граждан с целью получения выкупа, включая американского солдата Боу Бергдала, освобожденного в 2014 году.

Известные своей независимостью, боевой смекалкой и умелыми деловыми отношениями, Хаккани в основном базируются на востоке Афганистана и имеют значительное влияние в руководящем совете талибов.

Мулла Якуб, исполняющий обязанности министра обороны

Сын муллы Омара, мулла Якуб возглавляет мощную военную комиссию группировки, которая курировала обширную сеть полевых командиров, ответственных за организацию восстания.

Во вторник он был назначен министром обороны.Его родство с муллой Омаром делает его самого едва ли не культовой фигурой в среде талибов.

Мавлави Амир Хан Мутаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел

Родом из провинции Пактия, Мутаки называет себя жителем Гильменда.

Мутаки был министром культуры и информации при предыдущем правительстве Талибана, а также министром образования. Позже Мутаки был отправлен в Катар и назначен членом комиссии по установлению мира и переговорной группы, которая вела переговоры с Соединенными Штатами.

Согласно источникам «Талибана», Мутаки не является ни военачальником, ни религиозным лидером, он является председателем Комиссии по призыву и руководству, которая ранее занималась пропагандой.

В заявлениях и речах во время ожесточенных боев за контроль над страной он считался умеренным голосом, призывая силы, скрывшиеся в столицах провинций, поговорить с группой, чтобы избежать боевых действий в городских районах.

В течение нескольких недель после падения Кабула Мутаки играл аналогичную роль с провинцией Панджшер, призывая к мирному урегулированию.

Главнокомандующим армией назначен тот самый таджикский командир Кари Фасихуддин, который командовал взятием Панджшера.

Наблюдатели отметили, что в правительстве талибов не менее 90% членов - пуштуны. При этом вовсе нет хазарейцев и женщин, которые вместе составляют около больше половины населения. Впрочем, вряд ли кто-то всерьез ожидал, что талибы заняли власть, чтобы отдать ее кому-то еще.

В любом случае подчеркивается, что правительство временное.

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