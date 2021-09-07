Ахмад Масуд призвал афганцев восстать против талибов

Через несколько часов после того, как талибы* заявили о полном захвате провинции Панджшер, лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) Ахмад Масуд призвал афганцев начать всеобщее восстание против талибов.

«Наши соотечественники, где бы вы ни находились, в стране или за ее пределами, мы призываем вас начать всеобщее восстание во имя чести, свободы и гордости нашей Родины», - сказал Масуд в звуковом сообщении, опубликованном группой в понедельник. «Каждый может встать как может и громко крикнуть - мы никогда не примем унижения!», добавил он.

Масуд заявил, что люди могут сопротивляться талибам в любой возможной форме - либо посредством вооруженной борьбы, либо путем проведения протестов - и что ФНС будет стоять с ними до последнего момента. Он не стал комментировать заявления талибов о захвате Панджшера, провинции, которую его бойцы защищали в ожесточенных боях вплоть до падения в понедельник.

Сообщение было сделано после того, как официальный представитель Талибана Забиулла Муджахид заявил на пресс-конференции в понедельник, что с завоеванием Панджшера война в Афганистане окончена. По словам Муджахида, талибы были вынуждены начать военную кампанию в северо-восточной провинции Афганистана после того, как переговоры с Панджшером провалились.

Муджахид сказал, что два человека - очевидно, имелись в виду Масуд и бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех - отказались от переговоров с талибами, вынудив их направить свои силы и начать операцию.

По словам Муджахида, в провинции скоро будут восстановлены поставки продуктов питания, интернет и телефонная связь, которые были прерваны на прошлой неделе. Он предупредил, что любой, кто поднимет оружие против нового правительства Афганистана, является врагом всей страны, и с ним будут поступать соответствующим образом.

Однако бывший член парламента, представляющий провинцию, Зал Мохаммад Залмай Нури сказал, что силы сопротивления тактически отступили от резиденции губернатора Панджшера и разместились в горах. Позже в тот же день некоторые про-ФНС источники утверждали, что столица провинции была вновь ими отбита, но эту информацию невозможно было проверить.

Пока все еще остается неясным, когда же Талибан объявит о новом правительстве Афганистана, и как вообще будет выглядеть государственное устройство страны.

Бои между Талибаном и ФНС начались в прошлый вторник после провала переговоров о политическом решении. Панджшер был единственной из 34 провинций Афганистана, которая не контролировалась талибами после того, как они захватили власть около трех недель назад. Это горный и труднодоступный регион к северу от Кабула, что дает бойцам оппозиции преимущество. Его основное население это этнические таджики. Этот факт очевидно учитывает Талибан, так как командующим операции по захвату Панджшера был Кари Фасихуддин, известный полевой командир талибов таджикского происхождения. О его смерти кстати несколько раз сообщали источники ФНС, но он всякий раз опровергал их, появляясь на публике, в том числе для того, чтобы успокоить местное население, обращаясь к нему на таджикском языке.

Между тем в понедельник талибы заявили также, что работают над полным открытием кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая.

«Серьезные шаги» были предприняты для того, чтобы аэропорт снова заработал, - сказал Муджахид, добавив, что в работе участвуют технические группы из Катара, Турции и компании из ОАЭ. Сейчас необходимо отремонтировать радары после того, как они были повреждены уходящими войсками США в прошлом месяце. Внутренние рейсы возобновлены с субботы.

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