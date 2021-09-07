Джеймс Бейкер: человек, который сказал Израилю "нет"

Прошло три десятилетия с тех пор, как израильские лидеры впервые встретились с палестинцами на открытом форуме переговоров в Мадриде. Легко забыть, что концепция двух государств, которая сегодня кажется устаревшей и нереалистичной, в то время вообще не входила в международную повестку дня. На конференции 1991 года палестинцы были готовы принять некоторую форму ограниченного самоуправления на Западном берегу и в секторе Газа и даже согласились умиротворить Израиль, приехав на конференцию в составе иорданской делегации. С тех пор многое изменилось.

Главным архитектором Мадридской конференции был Джеймс Бейкер, тогдашний госсекретарь США. Ранее в этом году была опубликована всеобъемлющая и хорошо проработанная биография Бейкера, The Man Who Ran Washington ("Человек, который управлял Вашингтоном"). Ее авторы - Питер Бейкер (не родственник) и Сьюзан Глассер, журналистская команда супругов с большим опытом работы в Вашингтоне. На Middle East Eye вышел обзор книги под авторством Джонатана Стила, пересказ которой мы представляем читателям "Голоса Ислама".

Биография Бейкера раскрывает увлекательные подробности маневров, которые привели к Мадридской конференции во время президентство Джорджа Буша. Авторы провели много часов, беседуя с Бейкером и официальными лицами США, Израиля и Палестины, а также просматривая служебные записки и дневниковые записи Бейкера.

Бейкер и Буш были последними приверженцами реализма во внешней политике США до того, как неоконы захватили Республиканскую партию, а идеологические сторонники интервенций во имя «прав человека» - Демократическую партию. В частности это выражалось в том, что ни Бейкеш ни Буш не боялись публично не соглашаться с израильскими лидерами и даже использовать отказ в помощи как способ оказания давления.

Книга освещает другие важные ближневосточные проблемы, включая первую войну в Персидском заливе и решение администрации Буша после освобождения Кувейта не свергать Саддама Хусейна. Авторы, которые явно симпатизируют Бейкеру, упоминают, но не критикуют, призыв Буша к восстанию иракцев против Саддама. За его словами однако не последовало никаких действий, таких как использование авиации, чтобы не дать диктатору повод бомбить шиитских повстанцев.

В книге также рассказывается о падении коммунизма в Советском Союзе и Восточной Европе и воссоединении Германии, а также о роли Бейкера во внутренней политике в качестве главы администрации бывшего президента Рональда Рейгана. Но все же в центре его страниц, посвященных Ближнему Востоку, находятся отношения США с Израилем, которые при Бейкере и Буше были более спорными, чем когда-либо до или после.

Бейкер был настолько жесток с Биньямином Нетаньяху, насколько администрации Клинтона и Обамы (про республиканцев Буша-младшего и тем более Дональда Трампа и говорить нечего) никогда не осмеливались поступать. Нетаньяху, который в то время был заместителем министра иностранных дел Израиля, привел в ярость госсекретаря, заявив, что слишком США доверчивы в своих отношениях с палестинцами. «Удивительно, что такая сверхдержава, как Соединенные Штаты, которая должна была быть символом политической справедливости и международной честности, строит свою политику на основе искажений и лжи», - сказал Нетаньяху СМИ.

Разгневанный Бейкер проинструктировал своих чиновников, что Нетаньяху отныне запрещено входить в Госдепартамент. Когда Деннис Росс, помощник Бейкера, сказал, что это слишком суровое наказание, Бейкер «просто улыбнулся и сказал «нет»». В конце концов он уступил и разрешил Нетаньяху встретиться с младшими должностными лицами, но отказался встречаться с ним лично на протяжении всего его пребывания в должности.

Израильская программа строительства поселений на оккупированных территориях была постоянным источником раздражения Бейкера и Буша. Когда Ицхак Шамир, тогдашний премьер-министр Израиля, сказал Бушу во время визита в Белый дом в начале 1989 года, что «поселения не должны быть такой проблемой», президент ошибочно решил, что это означало, что Израиль остановит строительство. Когда две недели спустя было объявлено о новых поселениях, Буш почувствовал, что Шамир солгал ему и, как сообщается, так и не простил его.

Неудивительно, что этот вопрос снова поднялся два года спустя, накануне Мадридской конференции. Шамир просил США гарантировать жилищные ссуды на сумму 10 миллиардов долларов для новой волны еврейских иммигрантов из стран бывшего СССР. Бейкер и Буш были обеспокоены тем, что деньги могут быть использованы для строительства поселений на Западном берегу и в секторе Газа, и Бейкер убедил Буша отложить предоставление гарантий по кредитам.

Предвидя давление, которое будет преследовать будущих президентов США, Бейкер и Буш регулярно становились мишенями Американско-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC), влиятельной произраильской лоббистской группы, и ее друзей в Конгрессе. Естественно в отношении обоих были выдвинуты обвинения в антисемитизме.

В мае 1989 года Бейкер сказал на конференции AIPAC: «Для Израиля настало время раз и навсегда отказаться от нереалистичного видения Великого Израиля… Отказаться от аннексии, прекратить поселенческую деятельность, позволить школам вновь открыться, обратиться к палестинцы как соседям, заслуживающим политических прав». Буш поздравил Бейкера с его речью, назвав ее откровенной, сильной и справедливой, но сенаторы от обеих партий США ее осудили. Они считали, что это предательство Израиля, который со времен Рейгана испытывал лишь теплые объятия США.

Буш сопротивлялся и через несколько месяцев призвал прекратить строительство поселений не только на Западном берегу, но и в Восточном Иерусалиме - впервые президент США назвал еврейское жилье в городе поселениями.

Бейкер подвергался регулярным нападкам со стороны произраильского лобби. В марте 1992 года, когда Буш начал кампанию по переизбранию, на первой полосе газеты New York Post появился материала, в котором бывший мэр Нью-Йорка Эд Кох рассказывал, что Бейкер ответил на критику жесткого подхода США к Израилю, послав евреев на несколько букв, со словам "Они не голосовали за нас". После слова «они» газета в скобках добавила «евреи». Эту цитату бесконечно повторяли критики Бейкера.

Белый дом и Госдепартамент отрицали, что Бейкер говорил что-либо подобное, но продолжали появляться новые варианты, все с предположением, что Бейкер был антисемитом. Джек Кемп, бывший член Конгресса США, настроенный произраильски, который слышал предполагаемую цитату и рассказал об этом Коху, спустя годы извинился перед Бейкером и заявил, что Кох «неправильно охарактеризовал» ее. Но ущерб был нанесен.

И все же политика Бейкера по давлению на Израиль принесла свои плоды. В июне 1992 года партия Шамира «Ликуд» была отстранена от власти на выборах в Кнессет. Согласно биографии Бейкер-Глассер, это было прямым результатом отказа Бейкера предоставить 10 миллиардов долларов на жилье.

«Шамир проиграл выборы отчасти из-за того, что он не смог получить кредитную гарантию», - сказал авторам книги Моше Аренс, бывший министр обороны Шамира. Ликуд был вытеснен, и пришел Ицхак Рабин, лидер Лейбористской партии, который был гораздо более открыт для переговоров с палестинцами о соглашении "земля в обмен на мир". Бейкер победил.

Но история не повторяется, и параметры израильско-палестинского конфликта другие сегодня, спустя три десятилетия после расцвета Бейкера (он все еще жив в возрасте 91 года). Возможно, сильное влияние США на Израиль путем удержания помощи наоборот скорее поможет ультраправым в Израиле больше, чем уже ослабленному лагерю сторонников мира, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Тем не менее, считает Джонатан Стил, нет ничего плохого в том, чтобы попробовать эту стратегию еще раз. У США есть огромный потенциал влияния на Израиль благодаря деньгам, которые они постоянно вливают. Первоначальное сопротивление Израиля угрозам санкций США может рухнуть, как только израильские избиратели вспомнят, что Израилю нужны США гораздо больше, чем Израиль Америке.

Урок подхода Бейкера очевиден: давление США на Израиль в прошлом приносило положительные изменения. Самое время повторить.