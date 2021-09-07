ОАЭ изложили планы по стимулированию потрепанной экономики

Объединенные Арабские Эмираты планируют запустить 50 новых экономических инициатив, чтобы повысить конкурентоспособность страны и привлечь 550 миллиардов дирхамов (150 миллиардов долларов) в виде прямых иностранных инвестиций в ближайшие девять лет.

Эти проекты, некоторые из которых были обнародованы в воскресенье, включают в себя инвестиции в технологии и создание новых виз для привлечения жителей и квалифицированных рабочих.

За последний год государство Персидского залива предприняло ряд мер по привлечению инвестиций и иностранцев, чтобы помочь экономике оправиться от последствий пандемии COVID-19.

Изменения также происходят на фоне растущего экономического соперничества с соседней Саудовской Аравией за право называться торговым и деловым центром региона.

Среди проектов - ОАЭ и Банк развития Эмиратов инвестируют 5 миллиардов дирхамов в промышленные технологии и высокотехнологичные секторы, заявил министр промышленности и передовых технологий Султан аль-Джабер во время брифинга для СМИ.

«В ближайшие 50 лет ОАЭ стремятся стать глобальным игроком в различных отраслях», - заявила агентству Reuters государственный министр по передовым технологиям Сара аль-Амири.

«Регион - это то, к чему мы стремимся последние пять десятилетий. Теперь мы продвигаемся к тому, чтобы обеспечить конкурентоспособность многих наших секторов на глобальном уровне».

Официальные лица заявили в воскресенье, что будут созданы две новые категории виз - одна для фрилансеров и одна для предпринимателей и квалифицированных рабочих - для привлечения и удержания иностранцев с желаемыми навыками.

Иностранцы в ОАЭ обычно имеют возобновляемые визы, действительные всего на несколько лет, в зависимости от занятости.

По словам официальных лиц, новая «зеленая виза» для квалифицированных рабочих будет иметь больше возможностей для спонсирования членов семьи и даст больше времени для поиска новой работы.

В прошлом году ОАЭ распространили на большее количество категорий «золотую» визовую систему, которая дает право на проживание в течение 10 лет, что, по словам властей страны, может ускорить экономический рост в эмиратах до 1 процента.