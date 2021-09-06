Панджшир пал: весь Афганистан под контролем талибов

Талибан* одержал победу над силами антиталибского сопротивления в провинции Панджшер, которая оставалась последним оплотом антиталибского сопротивления. Тем самым талибы завершили захват Афганистана через три недели после захвата Кабула.

«Благодаря этой победе наша страна полностью вырвалась из трясины войны», - добавил Забихулла Муджахид.

«Нет оправдания продолжению войны...Стране нужно больше двигаться к стабильности. Никому не разрешено создавать хаос в любом уголке страны», - сказал он.

Талибан также призвал бывших афганских силовиков продолжить службу.

«Афганским силам, прошедшим обучение в течение последних 20 лет, будет предложено воссоединиться с силами безопасности вместе с членами Талибана», - заявил Забихулла Муджахид.

Он добавил, что любое повстанческое движение против их правления будет подавлено.

«Исламский Эмират очень чувствителен к мятежам. Любой, кто попытается поднять мятеж, получит тяжелый удар. Другого мы не допустим », - сказал Муджахид.

«Мы хотели решить проблему Панджшера путем переговоров, очень старались. Но некоторые бежавшие из Кабула с оружием и транспортными средствами из казны хотели встревожить нацию. Они отрицательно отреагировали на наши делегации. Панджшер находится в руках сил безопасности», - сказал Муджахид.

Антиталибский Фронт национального сопротивления (ФНС) пообещал продолжить боевые действия в Панджшерской долине, заявив, что он находится на «стратегических позициях» и что «борьба с талибами… будет продолжаться».

Представитель ФНС Али Назари заявил CNN, что силы сопротивления контролируют несколько районов Панджшерской долины, а бойцы продолжают сражаться.

Еще до заявления талибов о взятии Панджшира ФНС признали, что понесли значительные потери на полях сражений, включая нескольких опытных полевых командиров, и призвали к прекращению огня.

Однако говорить о деталях Панджширской кампании сейчас сложно. Вокруг витает очень много самой разной информации, и значительная часть ее это обычные фейки. В частности сторонники ФНС уверяют, что убили чуть ли не тысячи талибов, а взять Панджшир талибы смогли лишь задействовав пакистанские силы, особенно беспилотники.

Где сейчас находятся лидеры антиталибского сопротивления Ахмад Масуд и Амрулла Салех, бывший вице-президент, пока неизвестно.

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