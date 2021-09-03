ПОДДЕРЖИТЕ "ГОЛОС ИСЛАМА" - ЭТО ВАЖНО И НЕСЛОЖНО

Несколько месяцев мы отдельно не обращались за поддержкой к нашим читателям, потому что суммы, собранной во время предыдущего сбора, хватило, чтобы экономно растянуть ее на несколько месяцев работы "Голоса Ислама".

Однако теперь эта сумма закончилась, а размер пожерствований только от постоянных подписчиков сайта, к сожалению, не позволит продолжить его работу. Что же касается того, нужен ли "Голоса Ислама", решать это вам - вашим рублем/долларом/евро/биткойном и т.д.

Поэтому, чтобы "Голос Ислама" и дальше смог продолжить работу хотя бы на нынешнем уровне, просим опять поднажать и оказать ему поддержку. Просим в том числе и тех, кто не помогает сайту постоянно. Также просим максимально распространить этот призыв среди всех, кто может такую поддержку оказать.

Для сбора пожертвований мы используем безопасную платформу признанной западной благотворительной организации, через которую они потом распределяются тем, кто на ней зарегистрирован. То есть, российские органы финансового контроля не увидят, что ваше пожертвование ушло "Голосу Ислама", но при этом мы его получим.

Сделать это можно по этой ссылке

https://golosislama.com/page.php?id=8

И да поможет нам всем Аллах.