Президент Таджикистана наградил орденами убитых много лет назад лидеров "Северного альянса"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посмертно наградил бывшего министра обороны Афганистана, лидера антисоветского, а поздне и антиталибского сопротивления, Ахмад Шаха Масуда орденом Исмоили Сомони I степени. Эта награда также присвоена покойному экс-президенту Афганистана Бурхануддину (Бурхониддину) Раббани. Соответствующие указы Рахмон подписал 2 сентября. Об этом сообщает издание "Фергана".

В документе сказано, что известные политические деятели соседней страны удостоились госнаград «за содействие и посредничество в переговорах между таджиками в 1993-1996 годах и большой вклад в установление мира в Таджикистане».

Орден Исмоили Сомони является высшей государственной наградой Таджикистана и вручается указом президента за выдающиеся заслуги. Он выполнен из серебра и представляет собой восьмиконечную звезду, в центре которой находится медаль с изображением Исмоила Сомони, основателя государства Саманидов — первого государственного образования таджиков. Орден прикреплен к синей ленте с желтыми полосами по бокам.

Напомним, что Ахмад Шах Масуд, получивший прозвище «Панджшерский лев», руководитель «Северного альянса», противостоял сначала советскому военному присутствию, затем — правительству Мохаммада Наджибуллы, после свержения которого занял пост министра обороны Афганистана (1992-1996). Когда к власти в Афганистане в 1996 году пришло движение «Талибан»*, Ахмад Шах Масуд начал бороться с талибами. Он был убит в результате покушения смертников «Аль-Каиды»*, подосланных к нему под видом журналистов 9 сентября 2001 года. На следующий день Масуд скончался от ран.

Во время гражданской войны в Таджикистане (1992-1997) Масуд вместе с бывшим президентом Афганистана Бурхануддином Раббани содействовал проведению мирных переговоров между Эмомали Рахмоном (в то время — Рахмоновым) и лидером Объединенной таджикской оппозиции Сайдом Абдулло Нури. В те годы Раббани оказал большую помощь десяткам тысяч таджикских беженцев, спасавшихся от войны на территории Афганистана. Он погиб от подрыва смертника 20 сентября 2011 года в собственном доме в Кабуле во время встречи с двумя представителями «Талибана». Раббани был посредником в мирных переговорах афганских властей с талибами и пытался достичь компромисса между сторонами.

Все бы ничего, но момент, в который "награда нашла своих героев" выбран такой, что поверить в его случайность просто невозможно. Рахмон присудил высокие награды двум выдающимся афганским политикам, противостоявшим в свое время талибам, именно сейчас — когда власть в Афганистане снова захватил «Талибан». А провинция Панджшер — родина Ахмад Шаха Масуда и единственный регион страны, остающийся неподконтрольным талибам, — стала центром сосредоточения сил антиталибского сопротивления, которые возглавил Ахмад Масуд-младший, сын лидера «Северного альянса». Другими словами, эти награды Раббани и Масуда - ничто иное как вызов талибам со стороны Душанбе

Ранее, 25 августа, на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Курейши Рахмон заявил, что Таджикистан выступает за создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием всех национальных меньшинств, в том числе афганских таджиков, и «не будет признавать никакое другое правительство», сформированное без учета интересов всего народа страны. Что такое инклюзивное правительство по мнению Рахмона мы можем увидеть на примере Таджикистан, либо спросить загнанную в подполье и эмиграцию таджикскую оппозицию.

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