США пытаются оправдать удар беспилотника по афганской семье с детьми

Соединенные Штаты обвиняют афганскую семью, члены которой, включая трехлетнюю девочку, недавно были убиты в результате американских авиаударов, в предполагаемой причастности к новому запланированному нападению на аэропорт Кабула. Это заявление шокировола не только семью, но и большинстов афганцев.

По словам Рамала Ахмади, который смотрел мультфильмы со своим племянником, казалось, "будто сам ад открылся", когда американский беспилотник разбомбил двор его семьи, где всего за несколько минут до этого проходило шумное празднование в честь старшего брата в семье.

Последнее, что помнит Ахмади, - это звук автомобильного гудка его брата, возвещающий о его прибытии, и визг детей. Он говорит, что с того дня его разум «не в порядке». В результате удара американского беспилотника в воскресенье погибли 10 членов его семьи, шестеро из них дети, сказал Ахмади.

Высокопоставленные военные США заявили, что удар беспилотника поразил террористов ИГИЛ* и ослабил способность экстремистов еще больше сорвать заключительный этап вывода войск США и эвакуации тысяч людей из Афганистана. За три дня до удара беспилотника смертник, связанный с ИГИЛ, атаковал переполненные ворота международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, убив 13 американских военнослужащих и 169 афганцев.

Генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил в среду, что по крайней мере один из убитых в результате удара беспилотника был «посредником» ИГИЛ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщения о жертвах среди гражданского населения в четверг и заявила, что в отношении них ведется расследование. Ранее американские официальные лица отмечали, что последующие взрывы произошли в результате уничтожения автомобиля и, возможно, привели к дополнительным жертвам. Но разъяренная семья Ахмади требует доказательств - и оспаривает утверждение, что в машине была взрывчатка.

«Они должны дать нам ответы. Неужели наша кровь настолько дешева, что мы даже не получаем объяснений?» - спросил Ахмади.

Аналитики предупредили, что риск жертв среди гражданского населения в ходе ударов беспилотников будет только расти, поскольку у США больше нет наземной разведки. Во дворе семейного дома Эмаль, еще один брат Ахмади, недавно пробирался сквозь искореженные обломки разрушенного остова Toyota Corolla. Внутри была пропитанная кровью детская рубашка. Он сказал, что некоторые члены семьи, в том числе дети, находились в машине, когда она была накрыта ударом беспилотника. Он утверждал, что, если бы в автомобиле была бомба, двор и дом были бы гораздо больше повреждены. Он указал на два неповрежденных газовых баллона, спрятанных в углу двора.

«Если машина была заполнена взрывчаткой, как говорят американцы, почему не взорвались эти балоны?», - справшивает Эмаль. Он также указал на некачественно построенную кирпичную стену рядом со сгоревшей машиной. «Как может стена все еще стоять, если бы эта машина была заполнена взрывчаткой?»

Но американские официальные лица, в том числе те, что следили за авиаударом в ​​режиме реального времени по видео, заявили, что США наблюдали за автомобилем в течение нескольких часов и видели, как люди загружали взрывчатку в багажник. Комплекс в районе Ходжа Богра в Кабуле был домом для четырех братьев Ахмади и их семей - всего 25 человек.

Дороги, пролегающие через кварталы среднего класса, проходят мимо домов, скрытых за высокими стенами и воротами. Для Ахмади обвинение в причастности их семьи к ИГИЛ является возмутительным.

«Если у вас есть доказательства, я говорю «давай, убивай меня, но сначала покажи мне доказательства», - сказал Эмаль, чья трехлетняя дочь Малика была среди погибших.

Их старший брат Замараи и племянник Насир Хайдери, оба из которых были убиты в ходе удара, работали в компаниях, связанных с правительством США, и подавали заявки на специальные иммиграционные визы, выданные афганцам, имеющим такие связи с США.

Эмаль сказал, что 30-летний Насир, который должен был жениться всего через несколько дней после авиаудара, мечтал уехать в Америку.

Выжившие братья показали рекомендательные письма, которые родственники приложили к заявкам на получение визы. Эмаль, который также подал заявление на получение одной из виз, сказал, что он изо всех сил пытался понять, почему был нанесен удар по семейному комплексу.

«У них такие высокие технологии, что они могут видеть муравья на земле, но они не могут видеть двор, полный детей?» - спрашивает он. Генерал Милли сказал, что воскресный удар основывался на хорошей разведке, включая просмотр видео.

«Мы контролировали это с помощью различных средств и соблюдения всех критериев взаимодействия», - сказал он. «Мы прошли тот же уровень строгости, что и в течение многих лет, и мы приняли решение об ударе».

Псаки отвергла идею о том, что отсутствие надежной наземной разведки мешает Соединенным Штатам. Она сказала, что есть много стран, где США не имеют военного присутствия на местах, «но мы все еще можем предотвратить метастазирование террористических групп и создание угроз». Но Дуглас Лондон, который до ухода на пенсию в 2019 году занимал должность начальника отдела контртеррористической деятельности ЦРУ в регионе, сказал, что удар и последовавшие за ней смертельные случаи "действительно демонстрируют нашу слабость, поскольку мы не присутствуем на местах для сбора самой качественной и своевременной разведки".

Отсутствие на местах американских или давно обученных афганских партнерских сил также исключает другие возможности, такие как потенциальная остановка машины до того, как она въедет в многолюдный жилой район, сказал он.

«Удар в густонаселенном районе должен быть последним выбором, который мы сделали бы», - сказал Лондон, автор будущей книги «Вербовщик: шпионаж и утраченное искусство американской разведки».

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