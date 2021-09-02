В Татарстане пенсионерку-педагога приговорили к 2 годам условно за чтение книг Нурси

По мнению ректора Российского исламского университета, историка и академика Рафика Мухаметшина, в трудах Нурси нет ни единого упоминания про пантюркизм или панисламизм. «Ставить его в один ряд с различными экстремистами было бы не просто проявлением невежества, но и непониманием того, что религиозные деятели такого плана сегодня наоборот востребованы. Поскольку они призывали к решению проблем мирным путем и нравственному совершенствованию», – сказал он.