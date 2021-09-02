День знаний в Палестине: израильтяне арестовали четырех палестинских детей

Израильская армия арестовала четырех палестинских детей рано утром в среду в их домах в оккупированном городе Вифлеем на юге Западного берега.

Четверо детей, Юсеф Джамаль аль-Харими, 15 лет, Адам Айяд, 15 лет, Мансур Салех Фарадж, 16 лет, и Исса Мухаммад Зарина, 17 лет, учатся в школе аль-Махд в Вифлееме.

Манар аль-Харими, сестра Юсефа, описала сцены страха и беспокойства, когда израильские солдаты ворвались в дом в 3 часа ночи.

«Они громко постучали в дверь, а моего отца, который позже работал, в то время не было дома», - сказал Харими для Middle East Eye.

Затем солдаты обыскали дом, добавила Харими, прежде чем попросить мать Юсефа подписать пакет документов, в том числе заявление о том, что подросток не болел на момент ареста и что он не подвергался насилию во время рейда.

«Юсеф пытался скрыть свой страх и говорил нам, что вернется через несколько часов и что его задержание будет недолгим», - сказал Харими.

«Мы не знаем, что он сейчас переживает».

По словам его сестры, по состоянию на полдень среды семья все еще не знала, где содержится Юсеф.

«Юсеф - маленький ребенок, и его никогда не арестовывали. Мы требуем его немедленного освобождения», - сказала она.

Мохаммад Айяд, брат Адама Айяда, рассказал MEE аналогичную историю об израильском рейде, который произошел через час после ареста Харими.

«Мы были шокированы арестом Адама, мы никогда этого не ожидали», - сказал Айяд.

«Это маленький ребенок, которому полагается сейчас возвращатья из школы», - добавил он.

Местонахождение Адама Айяда до сих пор неизвестно его семье, что только усиливает их стресс и беспокойство.

Задержание без предупреждения

По данным израильской правозащитной группы HaMoked, сотни палестинских подростков ежегодно арестовываются израильскими военными в ходе ночных рейдов, что нарушает собственные правила военных в отношении выдачи повесток на допрос перед задержанием.

Ранее в этом месяце израильские военные заявили, что запускают новую процедуру, чтобы заменить задержание несовершеннолетних без предупреждения процедурой вызова.

HaMoked, которая подала петицию о прекращении практики, настаивала на том, что исключения и условия в новом постановлении ограничат его выполнение.

Исключения из правил включают необходимость обыскать дом несовершеннолетнего; наличие серьезной озабоченности по поводу возможного бегства или воспрепятствования осуществлению правосудия; «непосредственную опасность» со стороны несовершеннолетнего; или если вызов одного несовершеннолетнего помешает задержанию других подозреваемых по тому же делу.

«Есть основания опасаться, что на самом деле мало что изменится и что большинство несовершеннолетних палестинцев, разыскиваемых для допроса, не будут вызваны, но будут продолжать подвергаться травматическому аресту поздно ночью», - заявила HaMoked 3 августа.

Согласно данным, полученным от израильской полиции, только в 2020 году на оккупированном Западном берегу было арестовано 483 ребенка, из которых 383 ребенка были арестованы в своих домах посреди ночи или очень рано утром.