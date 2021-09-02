Афганский банкир просит США и МВФ отпустить валютные резервы страны

Один из высокопоставленных членов правления центрального банка Афганистана призывает казначейство США и Международный валютный фонд принять меры для предоставления правительству под руководством талибов* ограниченного доступа к резервам страны во избежание экономической катастрофы.

Талибан захватил Афганистан с поразительной скоростью, но маловероятно, что группа получит быстрый доступ к большей части активов на сумму около 10 миллиардов долларов, которыми владеет Центральный банк Афганистан (DAB), и которые в основном находятся за пределами страны.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что любые активы центрального банка, которыми афганское правительство располагает в Соединенных Штатах, не достанутся Талибану, а МВФ заявил, что у страны не будет доступа к ресурсам кредитора.

Шах Мехраби, профессор экономики в колледже Монтгомери в Мэриленде и член правления банка с 2002 года, сказал Reuters в телефонном интервью в среду, что Афганистан столкнется с «неизбежным экономическим и гуманитарным кризисом», если его международные резервы останутся замороженными.

Мехраби подчеркнул, что он не говорит от имени Талибана, но делает это в качестве действующего члена совета директоров банка. Он сказал, что планирует встретиться с законодателями США на этой неделе и надеется вскоре поговорить с чиновниками Казначейства США.

«Если международное сообщество хочет предотвратить экономический коллапс, одним из способов было бы позволить Афганистану получить ограниченный и контролируемый доступ к его резервам», - сказал он.

«Отсутствие доступа задушит афганскую экономику и нанесет прямой вред афганскому народу, в результате чего семьи будут еще больше жить в нищете».

Мехраби предлагает Вашингтону давать новому правительству в Кабуле ограниченный объем доступа каждый месяц, возможно, в диапазоне от 100 до 125 миллионов долларов для начала, которые будет контролироваться независимым аудитором.

«Администрация Байдена должна вести переговоры с талибами о деньгах так же, как они вели переговоры об эвакуации», - сказал он.

По его словам, если активы останутся полностью замороженными, инфляция будет продолжать расти, афганцы не смогут позволить себе предметы первой необходимости, а центральный банк потеряет свои основные инструменты для проведения денежно-кредитной политики.

«Талибан может выжить за счет таможенных пошлин, увеличения производства опиума или продажи захваченного американского военного снаряжения, но обычные афганцы будут страдать и полагаться исключительно на международную помощь, если у страны нет доступа к валюте», - добавил Мехраби.

По его словам, после почти 20 лет американского вмешательства афганская экономика сильно зависит от доллара и от импорта, который в основном приходится покупать за иностранную валюту.

По словам Мехраби, из-за того, что заграничные резервы стали недоступны, центральный банк Афганистаа может рухнуть после того, как он создал неполитический технократический институт, которому до сих пор было разрешено продолжать свою работу при талибах.

«Их работа там не зависит от того, кто находится у власти», - сказал он, отметив, что сам лично не контактировал с представителями Талибана, но находится в ежедневном контакте с коллегами, которые сейчас там проводят операции.

Аджмал Ахмади, возглавлявший центральный банк до захвата Кабула, заявил, что около 7 миллиардов долларов активов банка хранились как смесь наличных денег, золота, облигаций и других инвестиций в Федеральной резервной системе США.

По его словам, большая часть остального находится на других международных счетах и ​​в Банке международных расчетов, базирующемся в Швейцарии, а не физически в хранилищах DAB, в результате чего лишь около 0,2 процента или менее от общей суммы доступны сейчас талибам.

В целом, сейчас уже кажется очевидным, что завоевать страну легче, чем ею управлять. Страна, испытавшая сильнейшую засуху и много лет войны, находится на грани экономического коллапса. Оптимистичные сценарии предполагают, что даже если талибам не удастся договориться с западными институтами, то они смогут полагаться на иностранные инвестиции, особенно из Китая и России. Но эти страны наверняка потребуют гарантий для своего бизнеса, а пользуясь тем, что особенного выбора у талибов нет, наверняка попытаются установить свое влияние там, где потерпели крах американцы.

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