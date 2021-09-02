Сайед Али Шах Гилани: лидер борцов за свободу Кашмира скончался в возрасте 92 лет

Сайед Али Шах Гилани, главный лидер борцов за свободу и независимость Кашмира, скончался в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.

Гилани, который ушел из политики в июне прошлого года, умер в своем доме в главном городе Сринагар в среду вечером.

Он был похоронен в ходе жестко контролируемой предрассветной церемонии в четверг. Сообщается, что присутствовало лишь небольшое количество его родственников, в том числе двое его сыновей.

Насим Гилани, сын умершего политика, рассказал, что семья планировала похороны на кладбище мучеников в Сринагаре, в соответствии с волей отца, но «они (полиция) схватили его тело и насильно похоронили».

«Мы сказали администрации, что похороним его в 10 утра, чтобы наши родственники, живущие в отдаленных районах, могли присутствовать», - сказал Насим Al Jazeera.

«Но в 3 часа ночи они насильно забрали тело и не разрешили никому из нас принять участие в последних молитвах. Они даже поспорили с женщинами в семье, которые сопротивлялись похищению его тела».

Насим сказал, что только в 10 утра в четверг членам семьи разрешили увидеть могилу Джилани.

Информационное агентство Press Trust of India сообщило, что официальные лица похоронили тело Джилани и запретили любые массовые похороны в ожидании антииндийских протестов.

Гилани возглавлял радикальную фракцию Всепартийной конференции за свободу, сепаратистского альянса, который отвергает индийское правление и требует слияния Кашмира с Пакистаном. Он долго отвергал любой диалог с Индией по поводу будущего региона.

Альянс использовал гражданское неповиновение в форме забастовок и протестов в качестве тактики противодействия индийскому правлению.

После отмены 5 августа 2019 года в регионе статьи 370, которая предоставила Кашмиру особый статус, Гилани был заключен под домашний арест, из-за слабого здоровья.

Его семья сказала, что пожилой политик болел в течение многих лет и последние 12 лет находился под домашним арестом так как ранее возглавил несколько антииндийских протестов.

Через несколько часов после того, как было объявлено о его смерти, большие контингенты индийских силовиков были развернуты у дома Гилани. Ограничения были введены по всему региону, включая отключение мобильного интернета.

Бывший главный министр Кашмира Мехбуба Муфти выразила соболезнования в связи со смертью лидера.

«Опечалена новостью о кончине господина Гилани. Возможно, мы не достигли договоренности по большинству вещей, но я уважаю его за его стойкость и верность своим убеждениям», - написала Муфти в Твиттере.

Кашмирский писатель и журналист Мирза Вахид сказал, что Гилани останется «непреходящим символом сопротивления тирании».

Премьер-министр Пакистана Имран Хан также почтил память Гилани и сказал, что в стране будет день траура.

«Глубоко опечален, узнав о кончине борца за свободу Кашмира Сайеда Али Гилани, который всю жизнь боролся за свой народ и его право на самоопределение. Он подвергся заключению и пыткам со стороны оккупирующего индийского государства, но оставался непоколебимым», - написал Хан в Twitter.

«Мы в Пакистане приветствуем его мужественную борьбу и помним его слова: «Мы Пакистан, а Пакистан -это мы». Флаг Пакистана будет приспущен, и мы будем отмечать день официального траура».

В прошлом году Гилани был удостоен высшей гражданской награды Пакистана - Нишан-и-Пакистан - награды, которой ранее удостоились такие люди, как Нельсон Мандела, Ричард Никсон и Фидель Кастро.

Легенда пакистанского крикета Шахид Африди также написал в Твиттере в дань уважения.

«В борьбе за свободу Кашмира приняли участие многие из наших старейшин, которые десятилетиями несли на себе бремя этого движения», - написал он. «Давайте продолжим их мужество и наследие».