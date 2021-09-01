Пожмут ли снова руки Эрдоган и Сиси?

Турция пригласила дипломатическую делегацию Египта посетить Анкару 7 и 8 сентября для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, сообщило во вторник турецкое министерство иностранных дел.

Запланированный визит, который станет вторым раундом дипломатических переговоров, направленных на восстановление отношений между двумя странами, возглавят заместитель министра иностранных дел Египта Хамди Лоза и его турецкий коллега Седат Онал.

Высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности сказал в начале этого месяца Middle East Eye, что потребуется некоторое время, чтобы наладить отношения с Каиром.

«Это два шага вперед и один шаг назад», - сказал чиновник. «У обеих сторон есть много требований друг к другу, но нам удалось снизить напряженность после заключения с ними сделки в Ливии".

Чиновник сказал, что «Братья-мусульмане»* больше не являются проблемой между двумя странами, поскольку движение было ослаблено на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в Тунисе.

«Однако самым большим вопросом для Каира остается вопрос, захочет ли президент Тайип Эрдоган пожать руку президенту Египта Ас-Сиси», - добавил чиновник. «Это их главное требование».

В прошлом Эрдоган несколько раз намекнул, что не хочет встречаться с Сиси лично, но позволит другим членам своего правительства вести переговоры с Египтом.

Однако несколько турецких чиновников утверждали, что рукопожатие между двумя лидерами не было необходимым для того, чтобы Анкара и Каир могли поддерживать надлежащие дипломатические и дружеские отношения.

В последние месяцы Турция и Египет пытались наладить отношения, которые разорвались, когда Анкара отказалась признать Сиси законным лидером страны после переворота 2013 года, в результате которого был свергнут его предшественник, первый демократически избранный президент Египта Мохаммед Мурси.

Эрдоган был яростным критиком нарушений прав человека со стороны режима Сиси, особенно репрессий в отношении членов Братьев-мусульман после переворота.

В прошлом году турецкое правительство сняло вето с партнерских отношений Египта с НАТО и прекратило трансляцию политических программ египетскими оппозиционными телеканалами, базирующимися в Стамбуле, в рамках усилий по восстановлению отношений с Каиром.

После переговоров между соответствующими спецслужбами стран Турция в мае направила в Каир дипломатическую делегацию для проведения первого раунда переговоров.

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