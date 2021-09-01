Афганец, спасавший Джо Байдена в 2008, не может попасть в США - WSJ

Тринадцать лет назад афганский переводчик Мохаммед помог спасти тогдашнего сенатора Джо Байдена и двух других сенаторов, застрявших в отдаленной долине Афганистана после того, как их вертолет был вынужден приземлиться во время метели. Теперь Мохаммед просит президента Байдена спасти его. Об этой истории пишет The Wall Street Journal.

«Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью», - говорит изданию Мохаммед, который попросил не называть свое полное имя, когда последние американцы вылетели из Кабула в понедельник. «Не забудьте меня здесь».

Мохаммед, его жена и их четверо детей скрываются от талибов* после того, как его многолетняя попытка выбраться из Афганистана оказалась запутанной бюрократией. Они входят в число бесчисленных афганских союзников, которые остались позади, когда США завершили свою 20-летнюю военную кампанию в Афганистане в понедельник.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поблагодарила переводчика за его услуги во вторник и заявила, что США по-прежнему привержены эвакуации афганских союзников из страны. «Мы вытащим вас», - заявила Псаки после того, как репортер Wall Street Journal зачитал послание Мохаммеда президенту. «Мы почтим вашу службу».

Мохаммед был 36-летним переводчиком для армии США в 2008 году, когда два вертолета Black Hawk армии США совершили аварийную посадку в Афганистане во время ослепляющей метели, по словам ветеранов армии, которые работали с ним в то время. На борту самолета находились три сенатора США: Байден (округ Колумбия, штат Массачусетс), Джон Керри (округ Колумбия, штат Массачусетс) и Чак Хейгел (штат Небраска).

Покуда группа ЧВК и солдаты армии США следили за находящимися поблизости талибами*, команда срочно обратилась с призывом о помощи. На аэродроме Баграм Мохаммед прыгнул в машину с силами быстрого реагирования Национальной гвардии Аризоны, работавшими с 82-й воздушно-десантной дивизией, и часами ехал в близлежащие горы, чтобы спасти их, сказал Брайан Генте, тогда служивший старшим сержантом в нацгвардии, которая привела Мохаммеда с собой на спасательную операцию.

Мохаммед проводил большую часть своего времени в суровой долине, где, по словам солдат, он участвовал с ними в более чем 100 перестрелках. Генте сказал, что солдаты настолько ему доверяли, что иногда давали ему оружие, когда шли в трудные районы.

«Его бескорыстное служение нашим военнослужащим и женщинам - это именно та услуга, которую я хотел бы показать большему количеству американцев», - написал в июне подполковник Эндрю Р. Тилль в поддержку заявки Мохаммеда на получение специальной иммиграционной визы.

Генте сказал, что подача визы Мохаммеда застряла после того, как подрядчик по оборонным вопросам, с которым он работал, потерял (!) документы, необходимые для подачи заявления. Затем 15 августа талибы захватили Кабул. Как и тысячи других, Мохаммед попытал счастья, направившись к воротам кабульского аэропорта, где он получил отпор со стороны американских войск. Они сказали ему, что Мохаммед может войти, но не его жена или их дети.

Ветераны армии позвонили законодателям и обратились к американским чиновникам с призывами о помощи. «Если вы можете помочь только одному афганцу, выберите [Мохаммеда], - написал Шон О’Брайен, ветеран боевых действий в армии, который работал с ним в Афганистане в 2008 году. - Он это заслужил».

Во время президентской кампании 2008 года Байден, который тогда баллотировался на пост вице-президента, часто говорил об инциденте с вертолетом и поездке в Афганистан, чтобы подчеркнуть свою внешнеполитическую репутацию.

«Если вы хотите знать, где живет Аль-Каида*, вы хотите знать, где Бин Ладен, возвращайтесь со мной в Афганистан», - сказал он во время предвыборной кампании в октябре, всего через несколько месяцев после спасения в феврале. «Поезжайте в то место, где мой вертолет был приземлен… посреди тех гор. Я могу сказать вам, где они».

Поездка в Афганистан была одной из многих зарубежных поездок трех сенаторов.

Экстренная посадка их армейских вертолетов в долине примерно в 20 милях к юго-востоку от аэродрома Баграм произошла не в районе, контролируемом талибами, но и не в совсем дружественном. Накануне 82-я воздушно-десантная дивизия убила почти два десятка талибов в крупном бою примерно в 10 милях о того места, говорят солдаты, которые воевали там в то время.

Позже сенаторы заявили, что, пытаясь согреться в вертолете, трое мужчин шутили, "бросая снежки в талибов".

«Мы собирались отправить Байдена сражаться с Талибаном снежками, но нам не пришлось этого делать», - сказал Керри после их спасения.

Вместо этого к ним приехали армейские внедорожники, которые привезли и Мохаммеда. Сенаторов запихнули в машины и повезли обратно.

По словам Генте, Мохаммед стоял на страже с афганскими солдатами по одну сторону от вертолетов, в то время как бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии защищали другую сторону. Когда любопытные местные жители подходили слишком близко, Мохаммед использовал мегафон, чтобы сказать им, чтобы они уходили. Они пробыли там 30 часов при низких температурах, пока американские военные не смогли поднять вертолеты в воздух и вернуться обратно в Баграм.

Теперь Мохаммед скрывается. «Я не могу выйти из дома», - сказал он во вторник. «Я очень напуган».

Эта трогательная история вряд ли чему-то научит. Как бы нам ни казалось, что вот сейчас то, после такого предательства своих союзников очередной западной империей, ну просто невозможны коллаборационисты, это совсем наивное мнение. Союзников кидали много раз, не первое столетие, и они все равно не переводятся. С другой стороны, многих и не кидали, а наоборот, вытащили. Может быть и этого Мохаммеда вытащат в конце концов.

Но с другой стороны, представьте чувство этого человека, который служил много лет американскому флагу, и спас когда то человека, ставшего самым могущественным правителем на Земле. И теперь он не может выбраться из родной страны, потому что его документы потеряли. И также как он в течение 30 часов на морозе отгонял криками соотечественников от американского вертолета, также и его отогнали от аэропорта. А чтобы не мешал эвакуировать собак...

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