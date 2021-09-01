Талибы обещают в ближайшее время объявить новое правительство

По словам талибов*, формирование нового правительства Афганистана уже находится на завершающей стадии.

«Правительство сформируется в ближайшие несколько дней», - сказал Al Jazeera Анас Хаккани, высокопоставленный лидер талибов.

Он добавил, что пока рано говорить, кто войдет в новый кабинет.

«Мы охватили от 90 до 95 процентов и объявим окончательный результат в ближайшие несколько дней», - сказал он.

Хаккани поговорил с Al Jazeera незадолго до того, как последний американский военный самолет вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая около полуночи по местному времени в понедельник, что официально положило конец почти двадцатилетней войне США в Афганистане.

После вывода американских войск в Кабуле раздалась праздничная стрельба. Рано утром во вторник талибы взяли полный контроль над кабульским аэропортом.

В твиттере после ухода США Хаккани сказал, что «мы снова сделали историю. Сегодня вечером закончилась 20-летняя оккупация Афганистана Соединенными Штатами и НАТО».

Хаккани сказал в более раннем интервью, что общие цели нового правительства будут состоять в том, чтобы «поддерживать то, за что мы сражаемся, и оставаться верным этому. Служить афганскому народу и Исламу».

Талибан заявил, что хочет сформировать «инклюзивное» правительство и что он ведет переговоры с членами бывшего режима, чтобы побудить их присоединиться к новой администрации. Он также обязался уважать права человека и свободы женщин «в рамках исламского права».

Многие афганцы скептически относятся к словам Хаккани, памятуя о том, что сеть Хаккани, созданная отцом Анаса Джалалуддином, уже много лет входит в состав «Талибана» и обвиняется в совершении некоторых из самых кровавых атак в Афганистане за последние годы.



Сам Хаккани говорит, что движение «Талибан» едино и афганцы не должны бояться эту группу.

«Мы мирно взяли под свой контроль Кабул и другие провинции», - сказал он. «Это показывает наше единство и союз. Мы надеемся, что мы будем процветать ».



Хаккани классифицируется США как разыскиваемый «террорист» и находится под санкциями Организации Объединенных Наций.

Он провел в тюрьме пять лет и был приговорен к смертной казни, но был освобожден два года назад, чтобы ускорить мирные переговоры с США в Катаре.

Его брат Халил ур-Рахман Хаккани, которого США и ООН также называют «террористом», в настоящее время отвечает за безопасность Кабула.

Добавим, что появились дополнительные сообщения, которые свидетельствуют о том, что афганская система при талибах будет сильно напоминать иранскую.

Об этом со ссылкой на источники сообщает индийский телеканал News18, входящий в глобальную сеть CNN.

Первым человеком во властной иерархии будет верховный лидер — он будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. По данным News18, этим человеком станет нынешний лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. Он также будет лидером Верховного совета, в который будут входить от 11 до 72 человек.

Исполнительную власть, как предполагается, возглавит премьер-министр. Им может стать мулла Абдул Гани Барадар, который сейчас возглавляет политический офис талибов, или мулла Якуб — сын первого лидера талибов муллы Омара.

Верховный лидер, по большей части, будет находиться в Кандагаре. Где будет работать правительство — в Кандагаре или Кабуле, — News18 не уточняет. Как ожидается, окончательное решение о структуре власти в Афганистане будет принято в течение недели.

Между тем, по сообщению индийского министерства иностранных дел, посол Индии в Катаре провел переговоры с высокопоставленным лидером Талибана, что стало первым официальным дипломатическим взаимодействием с тех пор, как они захватили Афганистан.

Посол Дипак Миттал встретился во вторник в Дохе по просьбе талибов с Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаем, главой политического офиса «Талибана», сообщает министерство иностранных дел.

Индию уже давно беспокоит Талибан из-за тесных связей этой группы с главным противником Пакистана. Министерство иностранных дел заявило, что стороны обсудили безопасность индийцев, оставшихся в Афганистане.

Миттал также передал опасения Индии, что антииндийские повстанцы могут использовать территорию Афганистана для проведения атак, заявило министерство иностранных дел.

«Представитель Талибана заверил посла, что эти вопросы будут решены положительно», - заявили в МИД Индии.

Переговоры состоялись через несколько дней после того, как в местной прессе цитировалось заявление Станекзая о том, что Талибан хочет политических и экономических связей с Индией.

Индия инвестировала более 3 миллиардов долларов в развитие Афганистана и установила тесные связи с поддерживаемым Соединенными Штатами правительством Кабула. Но с быстрым наступлением талибов индийское правительство столкнулось с критикой у себя дома за то, что оно не открыло канал связи с этой группой, а значит рискует полностью потерять проиграть Пакистану в этом регионе.

Примечательно, что в тот же самый день Станекзай провел переговоры еще и с посланником Китая.

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