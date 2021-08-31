Татарские активисты провели акцию в честь декларации о суверенитета Татарстана

Активисты татарской молодежной организации "Азатлык" 30 августа провели акцию в честь 31-летия принятия декларации о суверенитете Татарстана. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на лидера "Азатлык" Наиля Набиуллина.

По его словам, активисты организации на центральных улицах Казани раздали около 20 тысяч ленточек в цветах флага РТ и флажков республики.

— Мы считаем эту дату важной вехой в истории татарского народа и всего Татарстана. 30 августа до сих пор остается ключевой исторической датой в деле восстановления государственности татарского народа. И нашей акцией мы призываем не забывать этот день. Флажки и татарские ленты как символы нашей государственности, призванных, в первую очередь напомнить об этом историческом дне, рассказать, что истинный смысл 30 августа — не День республики, не День города, а именно день принятия декларации о суверенитете РТ.

Наиль Набиуллин добавил, что он убежден, что активисты организации подобными акциями содействуют повышению национального самосознания татарского народа, укреплению международных взаимоотношений.

— Подобного рода акции будут продолжаться и в дальнейшем, — заключил он.

Основная часть ленточек была роздана в Казани, но как отметили в “Азатлык”, ленты также были заранее отправлены татарам как в различные регионы РФ, так и мира. “К примеру, ленты отправлены и распространяются среди татар в Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, из зарубежных можно выделить Париж, Варшаву, Берлин, Хельсинки, Бишкек, Баку и Нурсултан”, — отметил Набиуллин.

Ранее Союз татарской молодежи “Азатлык” отчеканил монеты к 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Татарстана.

Напомним, что 30 августа, Татарстан отправздновал 30-летие со Дня принятия Декларации о Государственном суверенитете Республики Татарстан.

Мотивировочная часть документа выражала три основные принципа. Во-первых, это несоответствие текущего статуса республики интересам ее развития. Во-вторых, право татарской нации и народа Татарстана на самоопределение. В-третьих, стремление создать демократическое правовое государство. Руководствуясь этими принципами, власти республики провозгласили государственный суверенитет Татарстана.