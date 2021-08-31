Афганистан: "свободная и суверенная нация" с сегодняшнего дня

В Афганистане сегодня десятки тысяч людей празднуют полное освобождение страны от иностранной оккупации. В 12 часов ночи (по афганскому времени) последний американский солдат - им стал генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздуно-десантной дивизии - покинул Афганистан. Силы талибов заняли полностью международный аэропорт Кабула.

Талибы заявили во вторник, что Афганистан стал «свободной и суверенной» нацией, назвав уход американцев «историческим моментом».

«Поздравляем Афганистан… эта победа принадлежит нам всем», - сказал журналистам с взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Хамида Карзая пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид.

«Америка потерпела поражение, они не смогли достичь своих целей с помощью военных операций», - сказал он. Тем не менее, он заверил, что талибы стремятся к хорошим отношениям с США.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с США и миром. Мы приветствуем хорошие дипломатические отношения со всеми ними », - сказал он.

Самый продолжительный военный конфликт Соединенных Штатов подошел к концу в понедельник вечером, когда их войска покинули аэропорт Кабула, где они наблюдали за безумной эвакуацией по воздуху, в результате которой с момента прихода к власти талибов 15 августа было вывезено более 123 000 человек.

Бойцы Талибана ворвались в аэропорт и в ликовании открыли огонь по небу по всему городу - удивительное возвращение после стремительного падения в 2001 году.

Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, объявил, что последние американские войска покинули Кабул незадолго до полуночи по местному времени (19:30 по Гринвичу).

«Мы не вытащили всех, кого хотели. Но я думаю, что даже если бы мы остались еще на 10 дней, мы бы не вытащили всех, кого хотели».

Глава Госдепа Блинкен сказал, что в стране осталось небольшое количество граждан США - «менее 200», но, вероятно, ближе к 100.

Многие тысячи афганцев, которые на протяжении долгих лет работали с иностранными миссиями или поддерживаемым США правительством и опасаются возмездия, также хотят уйти.

Совет Безопасности ООН принял в понедельник резолюцию, призывающую Талибан выполнить обязательство разрешить людям свободно покинуть Афганистан в ближайшие дни и разрешить гуманитарный доступ ООН и другим учреждениям.

Продолжаются переговоры о том, кто теперь будет управлять кабульским аэропортом. Талибан попросил Турцию заняться логистикой, сохраняя свой контроль над безопасностью, но президент Реджеп Тайип Эрдоган еще не принял это предложение.

На улицах афганских городов сейчас праздник, хотя очевидно, что празднуют далеко не все. В любом случае у талибов в ближайшее время будет непростой период. Им придется не только подавлять восстание ИГИЛ*, сопротивление в Панджшире и Даикунди, но еще и справиться с афганской экономикой и афганским обществом, которое серьезно изменилось за последние 20 лет. Все они могут оказаться гораздо более серьезным противником, чем США и все силы НАТО вместе взятые.

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