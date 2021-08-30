Состоялись первые за несколько лет переговоры между Израилем и Палестинской администрацией

Глава Палестинской администрации и министр обороны Израиля провел переговоры поздно вечером в воскресенье, что стало первой встречей на высоком уровне между двумя сторонами за многие годы. Об этом сообщает издание The New Arab.

Встреча между Бенни Ганцем и Махмудом Аббасом сигнализировала о возможном изменении курса после почти полного прекращения связи между Аббасом и израильскими лидерами в последние годы при бывшем премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Нетаньяху проводил жесткую политику, поддерживаемую бывшим президентом США Дональдом Трампом, который сам делал все, что желал Израиль, в том числе перенес посольство США в Израиле из Тель-Авива в оспариваемый Иерусалим.

Аббас прервал большинство контактов с США и Израилем в те годы, заявив, что эти шаги Трампа уничтожили решение о создании двух государств. Решения Нетаньяху и Трампа также вызвали глобальные протесты солидарности с Палестиной.

Встреча Ганца и Аббаса состоялась сразу после того, как нынешнего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета принял в Белом доме президент Джо Байден, уснувший во время этой самой встречи. Администрация Байдена рассматривает Аббаса как важного игрока в любых попытках возобновить зашедшие в тупик переговоры об условиях палестинской государственности.

Газета "Гаарец" сообщает, что встреча прошла в городе Рамаллах на оккупированном Израилем Западном берегу, где находится штаб-квартира Аббаса.

Ганц сказал Аббасу, что Израиль примет меры для укрепления палестинской экономики, согласно сообщению его офиса. Экономика управляемых Аббасом автономных анклавов на Западном берегу зависит от Израиля и находится в тупике из-за ограничений на передвижение, которые, по утверждениям Израиля, вводятся из соображений безопасности.

Хусейн Шейх, старший помощник Аббаса, подтвердил встречу в своем заявлении в Twitter.