Хуситы нанесли удар по военной базе в Йемене: 30 солдат погибли

По меньшей мере 30 солдат были убиты и 60 ранены в воскресенье в результате ударов хуситов по военной базе, принадлежащей силам про-саудовской коалиции на юго-западе Йемена, сообщил представитель южных сил и медицинские источники.

Представитель южных сил Йемена Мохамед ан-Накиб сообщил, что хуситы совершили несколько атак с использованием боевых дронов и баллистических ракет на военную базу Аль-Анад.

Аль-Накиб сказал, что от 30 до 40 солдат были убиты и по меньшей мере 60 ранены, добавив, что число погибших все еще может возрасти, поскольку спасатели все еще очищают место происшествия. Южные силы являются частью коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Два медицинских источника сообщили, что в главный госпиталь провинции Ладж прибыло несколько тел вместе с еще 16 ранеными. Было неясно, имеются ли среди пострадавших мирные жители. По словам жителей, несколько громких взрывов были слышны в районе Аль-Анад, который расположен примерно в 70 километрах к северу от южного портового города Аден.

Несколько других жителей спорного центрального города Таиз заявили, что слышали звуки запуска баллистических ракет из пусковых установок, расположенных в удерживаемых хуситами восточных пригородах города.

Напомним, что война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы вторглись в Сану и свергли правительство Абдур-Рабба Мансура Хади.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вмешалась в марте 2015 года, чтобы вернуть Хади к власти, но последовавший конфликт, теперь уже зашедший в тупик, унес жизни десятков тысяч человек и вызвал самый серьезный гуманитарный кризис в мире.

Атаки произошли в то время, когда мирные переговоры между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и хуситами при поддержке Организации Объединенных Наций и Соединенных Штатов зашли в тупик из-за того что обе стороны не смогли достичь компромиссной сделки. Переговоры сосредоточены на шагах по снятию блокады портов, удерживаемых хуситами, и аэропорта Саны в обмен на обещание группы, связанной с Ираном, вести переговоры о перемирии.