Впервые ВС Татарстана указал на неправомерное неисполнение решения ЕСПЧ в России

Как известно, недавно Верховный суд Татарстана отменил решение Набережночелнинского суда о запрете книг Саида Нурси на османском (старотурецком) языке. Стали известны подробности отмены решения суда о запрете, с которыми в своем Инстаграме поделился адвокат Руслан Нагиев:

«Представляю вашему вниманию часть апелляционного определения Верховного суда Республики Татарстан, которым удовлетворены наши жалобы и отменено решение Набережночелнинского суда по запрету книг богослова Саида Нурси на османском (старотурецком) языке «Рисале-и Нур».

Верховный суд принял ряд наших доводов, в том числе о том, что при рассмотрении дела Набережночелнинский суд неправомерно проигнорировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по переводам книг Саида Нурси на русский язык.

Напомню, что ранее (3 года назад, в 2018 г.) ЕСПЧ счел, что решения российских судов о запрете переводов книг турецкого богослова Саида Нурси из собрания «Рисале-и Нур» на русский язык нарушают ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на свободу выражения мнения.

Новое судебное заседание в ином составе назначено на 8 сентября 2021 г. в здании Набережночелнинского суда».

Также через 3 дня, 31 августа, в здании Набережночелнинского городского суда продолжится так называемый «процесс по делу татарских бабушек», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества за чтение книг Саида Нурси в оригинале на османском языке.