Реальная альтернатива: Талибан или бесконечная резня

При всей своей трагичности у событий, произошедших вчера в кабульском аэропорту, есть и положительная сторона. Все время с момента взятия талибами власти в Кабуле мир захлебывался в ненависти и страхах по отношению к ним и тем "ужасным" порядкам, которые они с собой несут.

Вчера, однако, те, у кого есть хотя бы толика разума, должны были увидеть другое - никакого выбора между "светским прогрессивным Афганистаном" и "средневековым Талибаном", пришедшим на смену ему, нет и не было. Ведь этот "светский прогрессивный Афганистан" существовал исключительно в воображении исламофобов. В реальности же то, что они таковым представляют, во-первых, называлось Исламской Республикой Афганистан, весьма далекой от их представлений о светскости, а во-вторых, оптической иллюзией, которая исчезла практически сразу, как только иностранные покровители предоставили ее самой себе. И если в тех же Сирии или Египте "светские силы" оказались в состоянии бороться за себя, то в Афганистане они практически испарились без сопротивления.

Зато, как стало ясно вчера, в Афганистане есть другая альтернатива власти "Талибана"*. Но вряд ли она порадует фанатов светскости и прогресса, если конечно они не придерживаются принципа "чем хуже, тем лучше" (хотя таких тоже хватает). И это действительно альтернатива "Талибану", а не его хитрый и гибридный ход с целью вынудить американцев побыстрее уйти и показать себя "добрым следователем" на фоне "злого следователя". Ведь об этом вчера заявили и президент США Джо Байден, и глава Центрального командования армии США генерал Кеннет Маккензи.

Так вот, нравятся кому-то порядки, устанавливаемые "Талибаном" в своей (!) стране или нет, тем, кто наблюдает за ними со стороны, прежде всего надо подумать о другом. Талибы не собираются нападать ни на одну страну, и ни у кого не устраивали террористических актов (Аль-Каида* - это совсем другая история). Они дали время спокойно уйти иностранным вооруженным силам, к слову, пролившим море крови в их стране. Они заявили о готовности сотрудничать со всеми странами, включая и повинные в разрушении их страны. А альтернативой им является не мифические светские силы, а те, кто прикрываясь Исламом собираются вести бесконечную войну со всеми миром, кто не признает никаких границ и не различает в целях между военными и гражданскими целями, иноверцами или оказавшимися у них на пути мусульманами. Поэтому, когда любители "светской альтернативы" решат свергать "Талибан" в следующий раз или поддержать тех, кто это хочет сделать, пусть они подумают о том, что результатом этого будет подъем сил, которые несут с собой не "демократию и прогресс", а резню без конца и края.

И если они посмотрят на эту ситуацию под этим углом, может быть, и в их головы придет та "гениальная" мысль, что уход американцев из Афганистана связан не с их слабостью или групостью, а с тем, что в конце концов (в том числе увидев способность "Талибана" к эволюции) они поняли, что будет надежнее передать контроль над этой страной той силе, которая опирается на поддержку большинства афганской нации и при этом может быть договороспособной.

Эту свою договороспособность талибы продемонстрировали не только словами, но и делами - мирным завоеванием Кабула, отсутствием массовых показательных расправ над своими беззащитными местными и иностранными противниками, проведением переговоров со всеми политическими силами страны, включая представителей бывших властей, которые с ними боролись. И даже тем, кто поднял против них восстание в Панджшере, они предложили мирное урегулирование конфликта и их включение в состав новой афганской власти.

То есть, за пределами фантазий, в реальной жизни выбор стоит не между "радужными демократами" и "ужасными фундаменталистами", а между теми, кто способен соблюдать правила и готов к диалогу внутри страны и за ее пределами, и теми, кто хочет только убивать и не собирается ни с кем договариваться и не соблюдать никаких международных норм и правил. И это надо понять самим, и объяснять остальным.

Что же касается тех порядков, которые талибы устанавливают в своей стране и о которых рассказывают разные ужасы, необходимо понимать и разъяснять, что речь идет о стране, искалеченной десятилетиями войны и анархии. И что если бы народ этой страны не увидел в талибах и тех порядках, которые они устанавливают, носителей и защитников справедливости, они ни за что не смогли бы мирно распространить свою власть на весь Афганистан всего за два месяца после ухода американцев.

Поэтому, оставьте эту страну в покое и дайте ей придти в себя и залечить свои раны. И вы увидите, как по мере этого, либо и талибы как национальная власть будут устанавливать такие порядки, в которых нуждается афганский народ, либо, если они будут идти против его потребностей и воли и не будут отвечать его запросам, он уберет от власти и их, подобно тому, как убирал другие навязанные ему власти.

* - запрещены в РФ