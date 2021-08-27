В Узбекистане реабилитировали легендарного предводителя басмачей

В Узбекистане официально реабилитировали Ибрагимбека Чакабаева, больше известного как курбаши Ибрагимбек. Решение об этом Верховный суд Узбекистана вынес на открытом заседании 25 августа.

Ибрагимбек считался наиболее крупным руководителем басмаческого движения на территории современных Узбекистана и Таджикистана, а также в Афганистане.

«Это имя более десяти лет держало в напряжении Красную Армию и власти Таджикистана и всей Средней Азии. В судьбе этого человека отразилась сложная и противоречивая история народов Средней Азии. В Таджикистане, Узбекистане, Афганистане Ибрагимбек для кого-то — презренный бандит, жестокий и безграмотный дикарь. Другие произносят его имя с восхищением, гордятся им как национальным героем, долгие годы в одиночку воевавшим с непобедимой Красной Армией», — писал историк Камолудин Абдуллаев в опубликованном изданием «Фергана» материале «История в лицах. Наполеон из Локая».

Вместе с Ибрагимбеком были реабилитированы еще 114 человек, репрессированных в 1920-1930 годах. Их имена содержались в материалах 6 уголовных дел, которые ВС получил в феврале 2021 года от республиканской рабочей группы, созданной в октябре 2020 года для организации работы по глубокому изучению жизни и деятельности жертв репрессий и увековечению их памяти.

Было установлено, что в делах репрессированных отсутствовали стенограммы судебного заседания и приговоры, в них были обнаружены только выписки из стенограмм трехсторонних заседаний ОГПУ (Объединенного государственного политического управления) при Совете народных комиссаров СССР – так называемых «троек».

Полный список реабилитированных доступен на сайте Верховного суда. День памяти жертв репрессий в Узбекистане отмечается 31 августа. Кстати именно 31 августа 1931 года Ибрагимбек был расстрелян большевиками.