Турция впервые провела переговоры с талибами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара провела свои первые переговоры с талибами* в Кабуле, добавив, что турки все еще оценивают предложение об оказании помощи талибам в эксплуатации международного аэропорта.

По словам турецкого лидера, обсуждения проходили на военном объекте в аэропорту Кабула, где временно находится посольство Турции.

«Мы провели наши первые переговоры с талибами, которые длились три с половиной часа», - сказал Эрдоган репортерам. «В случае необходимости у нас будет возможность провести такие переговоры еще раз».

Напомним, что член НАТО Турция до недавнего времени участвовала в операциях альянса в Афганистане. Сотни турецких военнослужащих находились в Афганистане и отвечали за безопасность аэропорта в течение последних шести лет.

Отвечая на внутреннюю критику по поводу взаимодействия Турции с вооруженной группировкой, Эрдоган сказал, что у Анкары нет особого выбора в этом нестабильном регионе.

«Вы не можете узнать, каковы их ожидания или наши ожидания, если не будете разговаривать. Что такое дипломатия, друг мой? Это и есть дипломатия», - сказал Эрдоган.

Турция планировала помочь обезопасить и управлять стратегическим аэропортом Кабула, но в среду она начала вывод войск из Афганистана - явный признак отказа Анкары от этой цели.

Эрдоган сказал, что теперь талибы хотят сами следить за безопасностью в аэропорту, предлагая Анкаре возможность управлять его логистикой.

Турецкий президент отметил, что двойной теракт в четверг продемонстрировал важность знания деталей того, как будет обеспечиваться безопасность авиаузла.

Эрдоган сказал, что перед принятием решения по аэропорту в Кабуле должно быть восстановлено спокойствие, добавив, что существует риск «втянуться» в то, что будет трудно потом объяснить, учитывая неопределенность в отношении возможной миссии.

«Они сказали:«Мы обеспечим безопасность, вы управляете аэропортом». Мы еще не приняли решения по этому поводу», - сказал Эрдоган.

«Мы примем решение, когда воцарится спокойствие».

Анкара уже эвакуировала из Афганистана не менее 350 солдат и более 1400 гражданских с момента захвата власти талибами в этом месяце.

Эрдоган, который ранее критиковал движение «Талибан», когда оно пронеслось по стране по пути в Кабул, сказал, что Турция стремится как можно скорее завершить эвакуацию и вывод войск.

* - запрещены в РФ