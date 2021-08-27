Взрывы в Кабуле: убиты талибы, мирные афганцы и американские солдаты

По меньшей мере 95 афганцев были убиты в результате взрыва смертников в четверг около международного аэропорта Кабула.

По словам афганских чиновников реальное число погибших еще больше, поэтому цифра будет расти.

Официальные лица Афганистана и США ранее заявляли, что в результате взрывов погибло по меньшей мере 60 афганцев и 13 военнослужащих США, что стало самыми большими потерями США в Афганистане с августа 2011 года, когда был сбит американский вертолет с 30 солдатами на борту.

Несмотря на нападение, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи-младший, командующий Центральным командованием США, заявил, что США «продолжают выполнять миссию» по эвакуации граждан США и многих афганцев, имеющих документы на выезд из страны.

«Наша миссия - эвакуировать граждан США или третьих стран, особенно владельцев иммиграционных виз, сотрудников посольства США и афганцев, находящихся в группе риска», - сказал Маккензи.

Ранее два американских чиновника сообщили Associated Press, что из 12 первоначально убитых 11 были морскими пехотинцами и один - медиком. Информация о 13-м погибшем до сих пор отсутствует.

В настоящее время в аэропорту Кабула находится 5800 военнослужащих США, которые занимаются эвакуацией тысяч граждан США, афганцев и других людей.

Среди погибших афганцев есть также 28 членов движения Талибан*.

По словам Маккензи, нападение смертника произошло у ворот в аэропорт, где американские солдаты проверяли афганцев, прежде чем допустить их внутрь.

Маккензи сказал, что «боевики ИГИЛ*» также открыли огонь по толпе и американским войскам после взрыва бомбы.

Военные потери США - это первые американцы, погибшие в результате враждебных действий с февраля 2020 года, когда два солдата армейского спецназа были убиты в результате «инсайдерской атаки» (их расстрелял солдат кабульского режима).

По данным Министерства обороны США, в 2020 году было убито 11 военнослужащих США, а в 2019 году - 24 человека, в результате чего общее количество погибших среди американских военных в Афганистане составило 2218 человек с тех пор, как США вторглись в 2001 году.

Вторая бомба была взорвана недалеко от гостиницы «Барон», где многие британские граждане ожидали эвакуации.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГИЛ. Между тем предупреждения о том, что боевики ИГИЛ попытаются воспользоваться хаосом в аэропорту Кабула, поступали из разведывательных кругов США и Великобритании. Многие сейчас пытаются возложить вину за взрывы на талибов, если не напрямую обвиняя их в теракте, то косвенно подразумевая, что именно они виноваты в том, что он произошел, поскольку они не смогли обеспечить безопасность.

Джо Байденуже пообещал отомстить за убитых американских солдат. Пока же очевидно, что окончание войны, о котором поспешили объявить талибы, может быть далеко не такой уж близкой перспективой.

Эвакуационные рейсы из Афганистана возобновились с новой силой в пятницу, на следующий день после двух взрывов террористов-смертников. США заявляют, что до крайнего срока вывода иностранных войск во вторник ожидаются дальнейшие попытки атак.

Жители Кабула заявили, что в пятницу утром вылетело несколько рейсов, а встревоженная толпа у аэропорта была как никогда большой. В одном месте десятки талибов с тяжелым вооружением стояли примерно в 500 метрах от аэропорта и не позволяли никому идти вперед.

Хотя США в четверг заявили, что более 100 000 человек были благополучно эвакуированы из Кабула, до 1000 американцев и еще десятки тысяч афганцев изо всех сил пытаются улететь. Маккензи заявил в четверг, что около 5000 человек ожидают вылетов на аэродроме.

* - запрещены в РФ