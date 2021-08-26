Израиль частично ослабит блокаду Газы, чтобы уменьшить напряжение на границе

Израиль заявил, что ослабит коммерческие ограничения для сектора Газа и расширит ввоз товаров в осажденный сектор на фоне протестов. Протестующие считают, что прекращение поставок является нарушением прав человека.

Объявление было сделано после того, как в среду сотни палестинцев провели демонстрацию возле израильской границы, призывая Израиль прекратить блокаду. За несколько дней до этого аналогичная акция закончилась тем, что израильские силы открыли огонь по протестующим.

Во время субботних протестов израильские войска застрелили палестинца.

Орган министерства обороны Израиля, отвечающий за пограничные пункты на границе с палестинской территорией, заявил в среду, что он увеличит импорт новых автомобилей, товаров и оборудования для гражданских проектов в секторе Газа и выдаст больше разрешений на въезд в Израиль бизнесменам из Газы, начиная с четверга.

Ослабление ограничений будет «зависеть от дальнейшего сохранения безопасности региона» и может быть расширено, если ситуация на границе улучшится, сообщила организация, известная как COGAT.

Официальные лица ХАМАС заявили, что Египет также частично откроет свой ключевой пограничный переход с сектором Газа в четверг после его закрытия в попытке убедить ХАМАС восстановить спокойствие.

Протесты начались через три месяца после неформального перемирия, завершившего 11-дневное нападение Израиля на осажденный анклав.

Власти ХАМАС заявили, что 260 палестинцев были убиты израильскими авиаударами во время конфликта.

В 2018 году жители Газы начали движение протеста, требуя прекращения блокады Израиля и предоставления палестинцам права вернуться на земли, из которых они бежали или были изгнаны, когда было основано еврейское государство.