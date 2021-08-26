Турция выводит свои войска из Афганистана

Турция начала эвакуацию своего военного контингента из Афганистана после оценки текущей ситуации и условий, говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны, сделанном поздно вечером в среду, в связи с захватом талибами* почти всего Афганистана.

«Турецкие вооруженные силы возвращаются на родину с гордостью за успешное выполнение возложенной на них задачи», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что с 2002 года турецкие вооруженные силы (TSK) действуют в Афганистане в рамках соглашений ООН, НАТО и двусторонних соглашений, чтобы способствовать «миру, благополучию и стабильности афганского народа».

В нем добавлено, что турецкие войска вмешались в ситуацию вместе с солдатами других стран во время хаоса и обеспечивали безопасность в международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая.

В заявлении отмечается, что во время этого процесса с помощью военных самолетов были эвакуированы 1129 турецких гражданских лиц.

«Вывод из Афганистана может быть завершен через 36 часов», - сказал официальный представитель президента Ибрагим Калин в ходе телеинтервью позже в тот же день.

«Наши войска успешно выполнили свой долг», - добавил он.

«Гражданские эксперты могли бы оказать поддержку в управлении кабульским аэропортом», - добавил Калин.

«Мы должны действовать в соответствии с реалиями на местах».

Калин также добавил, что Турция поддерживает контакты с властями Ирана относительно возможного миграционного потока.

Ранее в тот же день турецкие официальные лица заявили, что талибы обратились к Турции с просьбой о технической помощи в эксплуатации кабульского аэропорта после ухода иностранных войск, но настаивают на том, чтобы Анкара также полностью вывела свои войска до крайнего срока в конце августа.

После того, как талибы захватили контроль над страной, Турция предложила техническую помощь и помощь в обеспечении безопасности в аэропорту.

Турция положительно оценила «умеренные заявления» талибов с тех пор, как они захватили Кабул, и заявила, что открыта для взаимодействия с ними после формирования нового правительства.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил во вторник, что группа стремится к установлению хороших отношений с Анкарой.

«Мы хотим хороших отношений с Турцией, турецким правительством и мусульманским народом турецкой нации. Что касается турецких сил, дислоцированных в Афганистане, они нам не нужны в нашей стране, и после завершения эвакуации мы обеспечим безопасность аэропорта сами» - сказал Муджахид.

Турция отвечала за безопасность аэропорта Кабула в рамках развертывания НАТО и принимала участие в усилиях по эвакуации в течение последних двух недель.

США заявляют, что они координируют свои действия с региональными партнерами, а также с Талибаном в отношении будущей эксплуатации аэропорта Кабула.

«Функционирующее государство, функционирующая экономика, правительство, которое имеет некоторое подобие отношений с остальным миром, нуждаются в функционирующем коммерческом аэропорте» - заявил в понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы ведем переговоры с талибами по этому поводу. Они недвусмысленно указали нам, что стремятся иметь действующий коммерческий аэропорт».

Между тем в самом аэропорту продолжаются паника и хаос. Соединенные Штаты и их союзники призвали людей покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы нападения со стороны ИГИЛ*.

За 11 дней, прошедших с тех пор, как талибы заняли Кабул, США и их союзники осуществили одну из крупнейших воздушных эвакуаций в истории, в результате чего было эвакуировано более 88 000 человек. Американские военные заявляют, что самолеты взлетают каждые 39 минут.

* - запрещены в РФ