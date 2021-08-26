Дараа аль-Балад: очередное соглашение сорвано из-за двух повстанцев, не согласных с изгнанием из района

Соглашение, достигнутое между местными повстанцами и сирийским режимом в районе Дараа аль-Балад на юго-западе Сирии, рассыпалось после того, как два из десяти человек, разыскиваемых режимом Асада, отказались быть высланными из этого района, сообщает Аль-Араби аль-Джадид.

По словам Абу Махмуда аль-Хурани, пресс-секретаря группы СМИ «Свободная лига Хурана», два человека отказались выполнить приказ незадолго до того, как автобус должен был увезти их.

Автобус, в котором находились остальные восемь человек, отправился из Дараа аль-Балада в среду утром, сказал Аль-Хурани.

Автобус прибыл на контрольно-пропускной пункт Абу аль-Зандин в городе Аль-Баб в провинции Алеппо. Это самая окраина территории, которую удерживают про-турецкие сирийские повстанцы.

Их конечный пункт назначения не ясен, хотя журналист и правозащитник Омар аль-Харири заявил во вторник, что «автобусы с несколькими бойцами уехали в район на северо-западе Сирии».

Изгнание десяти самых разыскиваемых повстанцев из Дараа аль-Балада было частью сделки, призванной положить конец осаде района.

Удерживаемый повстанцами Дараа аль-Балад находится в осаде с конца июня после отказа местных жителей принять фиктивные президентские выборы в стране, которые снова утвердили диктатора Башара аль-Асада в качестве лидера.

Союзник Асада Россия вмешалась, чтобы настоять на сделке.

По словам Аль-Хурани, российская военная полиция и местные лидеры, которые объединены в центральный комитет, скорее всего завершат обсуждение заключения еще одной сделки в среду.

Силы Асада после провала предыдущей договоренности возобновили осаду. Под натиск асадитов попали Дараа Аль-Балад, Аль-Сад-Роуд и местные лагеря беженцев, как объяснил Аль-Араби Аль-Джадид активист местных СМИ Юсеф Аль-Муслех.

Активист также сообщил, что поддерживаемые Россией силы 8-й бригады и военная полиция отошли от контрольно-пропускного пункта Аль-Сарайя.

Он расположен между блокированными частями города и районом Дараа аль-Махатта.

Боевые действия в Дараа аль-Балад между армией Асада и местными жителями, в том числе повстанцами, были остановлены российской военной полицией и пятым корпусом, ориентированным на Москву.

Они также прекратили бомбардировки блокированных районов.