В Израиле тюремные правила наконец-то переведут на арабский, хотя большинство заключенных - арабы.

В Израиле министр общественной безопасности Омер Бар-Лев поручил тюремной службе перевести все свои правила на арабский язык. До сих пор служба отказывалась сделать это, отчасти на том основании, что этого требует закон о национальном государстве.

Решение Бар-Лева было принято после прошения в Высокий суд, поданной Ассоциацией за гражданские права в Израиле, в которой отмечалось, что 60 процентов заключенных в Израиле - израильские арабы или палестинцы. Ассоциация утверждала, что отказ от перевода правил является дискриминационным по отношению к арабам и «лишает их доступа к правилам и возможности защищать себя, настаивать на своих правах или даже знать, каковы их права».

В своем ответе Пенитенциарная служба процитировала закон о национальном государстве, который является основным законом, имеющим конституционную силу, и постановление судьи Дэвида Минца, которое также было основано на нем.

«Иврит является официальным языком в Государстве Израиль, в то время как арабский язык имеет особый статус», - написал прокурор Пенитенциарной службы Охад Бузи. «Закон о национальном государстве гласит, что «порядок использования арабского языка в государственных учреждениях или по отношению к ним будет устанавливаться законом». Ваш аргумент о том, что существует предполагаемая обязанность публиковать правила тюремной службы на арабском языке, не имеет основание в законодательстве или правовых постановлениях. Такое определение должно быть принято в законодательном порядке».

После ответа Пенитенциарной службы правозащитники подали прошение в Высокий суд, и на этой неделе государство объявило, что Бар-Лев решил удовлетворить запрос. «После того, как правительство было сформировано, дело было передано министру, и после его рассмотрения он решил, что в свете высокого процента говорящих на арабском языке среди заключенных и в свете уникальных характеристик заключенных, правила тюремной службы должны быть переведены на арабский язык», - заявили в прокуратуре.

Согласно постановлению, в течение следующих 18 месяцев будет переведена часть правил, касающихся обязанностей и прав государства, а также правил того, что разрешено и что запрещено в тюрьмах».

После решения Бар-Лева петиция, поданная правозащитниками, скорее всего, будет отозвана. «Мы благодарим министра общественной безопасности за его важное решение. Это первый и важный шаг к тому, чтобы сделать доступной для заключенных всю необходимую информацию об их правах и обязанностях в пенитенциарной системе», - заявили юристы Ассоциации за гражданские права в Израиле.

«Однако мы также ожидаем, что объем переведенных документов будет расширен, так что положения, касающиеся элементарных вопросов, связанных с основными правами заключенных, будут переведены на арабский язык, и что сроки выполнения этой работы будут значительно сокращены».

Печальный символизм этой новости не может не бросаться в глаза. Достижением для израильских арабов считается перевод тюремных правил, потому что аж 60 процентов заключенных в Израиле это арабы. Пожалуй это все что нам надо знать о ситуации с правами арабов в Израиле.