Египетская хунта: суверенитет в обмен на туристов из России

В аэропорту египетского курорта Хургада 9 августа впервые за последние шесть лет приземлился рейс с 300 российскими туристами.

На следующий день аэропорт Шарм-эль-Шейха принял первый рейс EgyptAir из Москвы, также после шестилетнего перерыва.

6 ноября 2015 года президент России Владимир Путин распорядился приостановить все полеты в Египет после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове разбился чартерный рейс из России, на котором переправлялось более 200 пассажиров. В апреле же этого года Москва согласилась возобновить полеты на египетские курорты.

Решение о возобновлении полетов между Москвой и Каиром вызвало серьезные споры в Египте на фоне обвинений в адрес правительство в том, что оно отдало египетские аэропорты под контроль России и разрешило российским экспертам присутствовать там в обмен на возобновление полетов между двумя странами.

Обвинения были предъявлены после визита российской делегации спецслужб из 15 человек в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады 8 августа для проверки процедур проезда. Власти аэропорта выделили одну стойку обслуживания и два зала для российских туристов, прибывающих и вылетающих из Египта, согласно источникам в аэропорту, которые цитирует Egypt Independent.

26 июля министр гражданской авиации Египта Мухаммад Манар Энаба сказал по телефону египетскому телеведущему Ахмеду Муссе во время своего шоу «Ала Масулияти» («Моя ответственность») на телеканале Сада эль-Балад, что российские наблюдатели будут постоянно находиться в аэропорту Хургады.

Энаба сказал, что роль наблюдателей включает отслеживание процедур безопасности аэропорта и пассажиров, таких как металлоискатели, безопасный маршрут от аэропорта до курортов, выборочный досмотр пассажиров, комнаты безопасности, камеры наблюдения за пассажирами и камеры хранения багажа, а также назначение выхода на посадку на российские рейсы.

2 июня российская делегация спецслужб проинспектировала египетские аэропорты. На встрече с заместителем министра гражданской авиации Египта делегация обсудила все меры безопасности, применяемые при прибытии и отправлении, а также процедуры досмотра пассажиров и багажа. Они также обсудили меры, принятые министерством для предотвращения риска заражения коронавирусом.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил 25 марта 2016 года, что его министерство намерено проверить меры безопасности во всех египетских аэропортах.

14 мая египетский политический источник сообщил, что Египет согласился с назначением российских офицеров спецслужб в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, чтобы ускорить возобновление полетов в эти города, поскольку российские туристы представляют из себя важный источник дохода для Египта.

Источник сообщил, что в ходе переговоров с Москвой официальные лица Египта выразили оговорки по поводу просьбы последней о назначении российских офицеров в египетские аэропорты, посчитав это нарушением суверенитета, которое может создать угрозу национальной безопасности. Согласно источнику, Египет в конечном итоге согласился на запрос России после того, как российская группа, инспектирующая египетские аэропорты, выявила ошибку, допущенную полицией в аэропорту Шарм-эш-Шейха после инцидента с российским перевозчиком в 2015 году, о чем российские наблюдатели доложили в Москву.

Источник указал, что власти аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха выделили в этих аэропортах специальные станции для российских наблюдателей, которые следят за безопасностью российских рейсов в эти два города.

Лишь после этого министерство туризма устранило все препятствия для прибытия российских туристов в Египет, а египетские команды восстановили аэропорты и гостиничные объекты, особенно в городах Шарм-эль-Шейх и Хургада, в сотрудничестве с россиянами.

7 мая Хишам аль-Дамири, бывший глава Управления по продвижению туризма при Министерстве туризма, заявил, что российский туризм является главной артерией египетского туристического сектора, поскольку россияне составляют почти 30% от общего числа туристов в Египте.

9 августа Ахмед Халед Мамдух, заместитель главы Конференции по центральному управлению и последующей деятельности, сказал, что до 2015 года российские туристы составляли более 60% от общего числа туристов в Красном море.

В интервью Russia Today 12 августа министр туризма и древностей Халед аль-Анани сказал, что Россия уже много лет является основным источником туристов, прибывающих в Египет. По его словам, в 2015–16 годах количество туристов из России превысило 3 миллиона человек.

Анани продолжил, что российские туристы составляют более 50% от общего числа туристов в Египте, что показывает, насколько важны россияне для египетского туристического сектора.

28 января 2016 года губернатор Южного Синая генерал-майор Халед Фуда заявил, что туристический сектор понес убытки на сумму около 6 миллиардов египетских фунтов (382 миллиона долларов) после катастрофы российского самолета в 2015 году.

Доходы от туризма в 2016 финансовом году достигли 3,8 млрд долларов США по сравнению с 7,4 млрд долларов США в 2014-15 годах, что на 48,9% меньше.

Пытаясь успокоить общественное мнение по поводу присутствия российских спецслужб в аэропортах, губернатор Красного моря генерал-майор Амр Ханафи заявил 9 августа в телефонном интервью телеканалу Сада аль-Балад, что Египет имеет полный суверенитет над своими аэропортами, и и что никакого вмешательства со стороны России в управление аэропортами нет. Он отметил, что роль россиян ограничивается предоставлением «замечаний».

Ханафи добавил, что российская сторона имеет полное право проверять процедуры в египетских аэропортах и ​​контролировать меры безопасности, и что их присутствие является нормальным и так якобы происходит во всех странах.

Но звучит все это не убедительно. Для египтян, знакомых с собственной историей, все это напоминает времена колониализма. Называя вещи своими именами — часть суверенитета была отдана в обмен на поток туристов из России.