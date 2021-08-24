Детей мусульманки из Ростова незаконно отдали в приют

Набирает обороты история русской мусульманки из Ростова-на-Дону, в отношении которой возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности, и детей которой незаконно, по мнению правозащитников, отдали в приют. Об этом деле подробно пишет издание Кавказский Узел.

Фигурантка дела, по имени Алена (фамилия не называется), родом из Ростова-на-Дону, приняла Ислам в 2008 году. Первого мужа Алены, тоже русского мусульманина, в осудили в 2011 году за распространение наркотиков (которые, по словам Алены, ему подкинули).

Второй муж Алены был из Грозного. Они жили в Якутии, а в конце мая этого года в Ростове-на-Дону против Алены было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В ее доме в Якутии прошел обыск, затем силовики, по словам девушки, заставили ее вылететь в Ростов-на-Дону.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, которое Алена опубликовала в на своей странице в Instagram, ей инкриминировался перевод денег стороннику ИГИЛ* в октябре 2013 года.

«Но, как указывается в том же постановлении, это движение было признано террористической организацией только 29 декабря 2014 года, а в свободном доступе эта информация появилась еще позже – 27 февраля 2015 года. Следовательно, мои действия просто не подпадают под определение содействия террористической деятельности", - пишет Алена.

По ее словам, в Ростове-на-Дону силовики требовали от нее признаться в финансировании террористов, а также дать показания на бывшего мужа и других людей, обещая ей самой за это смягчение наказания.

Стремясь избежать дальнейшего давления, Алена и ее муж 1 июля уехали в Турцию, где и находятся в настоящий момент. Поскольку у троих ее детей не было заграничных паспортов - их изъяли силовики - девушка оставила их свекрови, написав на ее имя доверенность на опеку.

Свекровь приехала в Ростов-на-Дону из Якутии, где проживала, 2 июля, когда ее сын и невестка покинули город. По ее словам, уже на следующий день к ней пришли сотрудники опеки. Они сообщили, что ей надо оформить временную опеку над детьми, иначе их заберут в детдом. Екатерина, свекровь Алены, начала готовить документы для оформления опеки, и 18 июля отнесла последний из них - заявление 10-летнего внука. Так как у женщины заканчивались деньги, а в Якутию она вернуться не могла, то она решила сначала отвезти детей в Грозный.

Хотя опека сразу же заявила, что Екатерина не может увозить детей, юрист и дежурный прокурор подтвердили, что никаких законных препятствий для этого нет.

Уже в поезде женщину с детьми преследовали почти на каждой станции сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Всякий раз Екатерина показывала разрешение от невестки на вывоз детей за границу на отдых, оформленное в июне.

Наконец, по ее словам, на станции "Кавказская" дверь в купе, которая была заблокирована, взломали. При этом, отметила она, ей сильно повредили палец.

По словам Екатерины, ей обещали, что ее только опросят, а затем купят билет до Грозного.

После этого, по словам женщины, ей сообщили, что придется ехать в Ростов-на-Дону.

Когда бабушка с внуками приехали в Ростов-на-Дону, то в здание местного подразделения по делам несовершеннолетних не пустили родителей Алены, которые пытались встретиться с внуками. Свекровь вновь встретилась с инспектором по делам несовершеннолетних, повторившей, что на оформление опеки она может больше не рассчитывать.

В настоящее время дети находится в приюте в Таганроге. «Я как услышала про Таганрог, тут же спросила, почему туда, ведь в Ростове есть свои приюты. Мне ответили, что, мол, нет мест», - подчеркнула Екатерина.

Юристы отмечают, что подобное изъятие детей в принципе противозаконно. «Они ехали не за границу, а внутри России. Здесь вообще многие дедушки и бабушки ездят с внуками без доверенностей, а тут даже была доверенность», - отмечает адвокат Исраил Гададов.

По словам адвоката, изъятие детей у родственников по прямой линии возможно лишь в том случае, если есть какие-то заметные проблемы – детей бьют, не кормят, они сбегают из дома и так далее. «Но даже в этом случае это многоходовая процедура. Сначала должны прийти представители опеки, психолог должен поговорить с детьми, понять, что и как. И только после этого может вмешаться полиция. Здесь же все было наоборот».

Однако закон, как известно, что дышло. При живых родителях, чья вина по меньшей мере сомнительна с точки зрения российского законодательства, и и при живых ближайших родственниках, готовых воспитывать своих внуков, трое детей отправлены в приют. Еще и говорят, что у них в приютах не хватает мест...

* - запрещены в РФ