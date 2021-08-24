Израильские солдаты на Западном берегу убили палестинского мальчика

Палестинский подросток,15 лет, был убит израильским огнём на незаконно оккупированном Западном берегу во вторник после того, как израильские силы штурмовали лагерь беженцев недалеко от Наблуса.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что Имад Халед Салех Хашаш скончался после получения огнестрельного ранения в голову в лагере беженцев Балата.

Ахмад Джибрил, возглавляющий отделение экстренной помощи Палестинского Красного Полумесяца в Наблусе, сообщил официальному палестинскому информационному агентству Вафа, что израильские силовики открыли огонь по мальчику во время штурма района с целью ареста.

Существуют некоторые разногласия относительно возраста Хашаша, поскольку Вафа указывает его возраст как 16 лет.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что мальчика срочно доставили в хирургическую больницу Рафидия. Вскоре после этого он скончался.

Израильская армия заявила, что провела в лагере ночную операцию по задержанию «подозреваемого».

В заявлении говорится: «Во время операции по солдатам с крыш стреляли боевыми патронами. Солдаты ответили огнем по источникам стрельбы».

Армия утверждала, что затем вспыхнул «бунт», жители заявили, что кидали кирпичи и другие предметы с крыш в израильских солдат.

«Во время беспорядков несколько солдат заметили подозреваемого на крыше, держащего в руках большой предмет, который пытался бросить его в [израильского] солдата, стоявшего под зданием.»

«Один из солдат ответил боевым огнем, и было обнаружено попадание», - говорится в заявлении, не комментируя непосредственно смерть подростка.

Убийство палестинских детей никогда не было моральной или какой-либо другой проблем для израильских оккупантов.

В течение лишь одной недели в прошлом месяце трое палестинских детей погибли таким образом, после чего организация «Спасите детей» выступила с заявлением, в котором резко раскритиковала силовые структуры Израиля.