Афганистан: талибы за советы без коммунистов

Афганские талибы* заявили, что для управления Афганистаном будет создан коллегиальный орган (совет) из 12 человек. Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным источников издания, в совет войдут лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии, сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб, а также член "Сети Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани. Также издание сообщает, что талибы хотели бы включить в совет сына знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда - Ахмада Масуда, возглавившего силы сопротивления талибам в провинции Панджшер.

По словам источников, "Талибан" не планирует восстанавливать в Афганистане пост президента или иного единоличного лидера, но при этом готов предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства. Так талибы планируют сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества, отметили собеседники издания.

Примечательно, что по сути власть талибов можно будет технически назвать "советской" (шурави), ведь управлять страной будет шура (совет). Только в этот раз без коммунистов.

Что еще произошло в Афганистане?

По сообщению информационного агентства «Паджхвок», талибы назначили нового министра финансов, начальника разведки и исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана. В нем говорилось, что Гуль Ага будет министром финансов, а Садр Ибрагим - исполняющим обязанности министра внутренних дел. Наджибулла будет начальником разведки, мулла Ширин - губернатором Кабула, а Хамдулла Номани - мэром столицы.

Глава ООН по правам человека выразил серьезную озабоченность ситуацией в Афганистане при талибах, призвав их соблюдать обязательства по уважению прав женщин и девочек.

«Основной красной линией будет отношение талибов к женщинам и девочкам и уважение их прав на свободу, свободу передвижения, образование, самовыражение и занятость, руководствуясь международными нормами прав человека», - заявила Мишель Бачелет на специальной сессии Совет ООН по правам человека в Афганистане.

Между тем, по данным Пентагона, за последние 24 часа из Афганистана было эвакуировано около 16 000 человек, поскольку американские войска прилагают все более отчаянные усилия по переброске по воздуху еще нескольких тысяч человек до «красной линии» талибов для выхода западных войск из страны.

Президент США Джо Байден находится под растущим давлением с требованием продлить 31 августа крайний срок вывода американских войск, и ожидается, что Великобритания будет лоббировать это на виртуальном саммите G7 во вторник.

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