Американские солдаты раздают свинину афганцам, застрявшим в аэропорту Кабула

Солдаты США, дислоцированные в кабульском международном аэропорту имени Хамида Карзая, раздают пакеты с продуктами, содержащими свинину, афганцам, отчаянно ожидающим возможности сбежать из страны.

Афганка, застрявшая в аэропорту с дочерью и мужем, поделилась фотографией посылки в своем аккаунте в Instagram.

«Кормят нас свининой, что по религиозным мотивам запрещено, и 95% людей здесь не умеют читать или говорить по-английски», - написала она, разместив фотографию упаковки, содержащей «котлету из свиной колбасы со вкусом кленового сиропа».

«Они не вручают их нам в руки, а кидают нам эти пакеты издали», - добавила она.

Женщина поделилась тяжелым испытанием, которое ее семья и тысячи других афганцев переживают в аэропорту Кабула в серии историй в Instagram.

По ее словам, они уже четыре дня спят на холоде «на камнях и мусоре», в то время как американские солдаты постоянно целятся в них из оружия.

«У нас нет оружия», - написала она. «Просто пытаюсь выбраться».

Тысячи афганцев бросились в аэропорт Кабула в надежде успеть на какой-нибудь рейс и сбежать из Афганистана, когда талибы захватили страну.

В целом в аэропорту погибли в хаосе и давке уже как минимум семь человек. После случившегося Госдепартамент США объявил, что аэропорт будет закрыт на двое суток для эвакуации тех, кто уже находится на территории аэропорта, а затем операция будет возобновлена. В то же время часть аэропорта, которую контролируют военнослужащие Великобритании, остается открытой. Впрочем, представитель НАТО назвал цифру погибших в 20 человек.