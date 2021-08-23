Новая вспышка насилия в Газе: десятки людей ранены

Израильская авиация совершила удары по сектору Газа после столкновений между израильскими солдатами и палестинскими демонстрантами во время демонстрации в память о сожжении мечети Аль-Акса в Иерусалиме 52 года назад.

В заявлении, сделанном поздно вечером в субботу, израильские военные заявили, что нанесли удар по четырем объектам по производству и хранению оружия в Газе, принадлежащих ХАМАС. Сообщается, что одиннадцать палестинцев были ранены.

Налеты произошли через несколько часов после того, как израильские солдаты открыли огонь по толпам молодых палестинцев, протестующих у забора, разделяющего Газу и Израиль.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что десятки людей были ранены, в том числе 13-летний палестинский мальчик получил огнестрельное ранение в голову.

«Сорок один мирный житель получил ранения различной степени тяжести», - говорится в заявлении министерства.

Израильские военные назвали протестующих «бунтовщиками» и заявили, что некоторые пытались перелезть через заграждение и бросали «взрывные устройства» в их солдат.

Военные заявили, что «ответили средствами разгона беспорядков, в том числе, при необходимости, боевым огнем».

Пограничная служба Израиля заявила, что 21-летний снайпер из ее секретного подразделения был тяжело ранен, так как его подстрелил палестинский демонстрант. «Его состояние критическое, и есть риск для его жизни», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по крайней мере 10 раненых палестинцев это дети, а двое находятся в критическом состоянии.

ХАМАС заявил что, «палестинцы будут продолжать посылать сообщения о том, что они не позволят израильским силам продолжать осаду сектора Газа и его жителей».

Поздно в субботу ХАМАС и другие группировки в Газе выступили с совместным заявлением, в котором они «приветствовали героическую молодежь», вступившую в столкновение с израильскими войсками.

Эта вспышка насилия была одной из самых серьезных после нападения Израиля на сектор Газа в мае.

Новое израильское правительство, возглавляемое Нафтали Беннеттом, заблокировало помощь из Катара, призывая к созданию механизма, гарантирующего, что ХАМАС не получит выгоду от наличных денег.

Оно также заблокировало импорт основных материалов для восстановления Газы, потребовав, чтобы ХАМАС сначала вернул останки двух солдат, погибших в войне 2014 года, и двух израильских гражданских лиц, которые, как считается, живы.

Однако в четверг Израиль объявил о соглашении с Катаром о возобновлении выплат помощи тысячам семей в секторе Газа.

Согласно новому соглашению, средства должны быть переведены ООН напрямую семьям из Газы, при этом Израиль будет контролировать список получателей. Ожидается, что выплаты начнутся в ближайшие недели.

Наджи Сархан, заместитель министра общественных работ и жилищного строительства в Газе, сказал, что прямой ущерб от нападений Израиля на Газу в мае составил 479 миллионов долларов.