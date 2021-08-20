Сирийский режим продолжает убивать детей

В четверг силы сирийского режима обстреляли деревню на контролируемом повстанцами северо-западе страны, в результате чего погибли пять человек, большинство из которых были детьми, заявили активисты оппозиции.

Северо-запад Сирии является ареной спорадических военных действий с тех пор, как в марте прошлого года между Турцией и Россией было заключено соглашение, положившее конец сокрушительному наступлению режима Башара Асада на провинцию Идлиб, последний крупный оплот повстанцев в раздираемой войной стране.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (СОПЧ), оппозиционной группы по наблюдению за войной, в результате обстрела деревни Белсхун в четверг погибла одна женщина, трое ее детей и еще один ребенок.

Сирийская гражданская оборона, также известная как «Белые каски», которая действует в контролируемых оппозицией районах, подтвердила гибель людей и сообщила, что спасателям потребовалось три часа, чтобы вытащить тела из-под завалов.

Режим Башара Асада, который согласился на условия соглашения, заключенного между Россией и Турцией в прошлом году, пообещал восстановить контроль над территорией, утраченной в ходе 10-летнего конфликта.

На контролируемом повстанцами северо-западе Сирии проживает около 4 миллионов человек, многие из которых были перемещены в результате гражданской войны, уже унесшей жизни полмиллиона человек, и сделавшей беженцами половину довоенного населения страны, составлявшего 23 миллиона человек. Среди них более 5 миллионов сирийцев были вынуждены бежать за пределы страны.