2020 стал самым худшим годом для беженцев-рохинджа в море

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявляет, что 2020 год стал самым смертоносным годом в истории для беженцев, пересекающих Бенгальский залив и Андаманское море, излюбленный морской путь рохинджа, пытающихся попасть в Юго-Восточную Азию из обширных лагерей беженцев в Бангладеш.

Из 2413 человек, которые, как об этом известно, отправились в путь в 2020 году, 218 погибли или пропали без вести в море, говорится в новом отчете УВКБ ООН «Дрейф в море: опасные путешествия беженцев через Бенгальский залив и Андаманское море», опубликованном в четверг. Это сделало и без того опасное путешествие в восемь раз более смертоносным, чем в 2019 году.

Агентство отметило, что многие страны Юго-Восточной Азии ужесточили свои границы в рамках своей реакции на пандемию коронавируса, в результате чего многие беженцы оказались в море. Это самый высокий показатель со времен «лодочного кризиса» 2015 года в регионе.

«Пока государства, граничащие с Андаманским морем и Бенгальским заливом, не хотят спасать терпящих бедствие на море, такое коллективное бездействие будет иметь трагические и фатальные последствия», - сказал Индрика Ратватте, региональный директор УВКБ ООН для Азии и Тихого океана, говорится в отчете. «Мы можем и должны добиться большего».

За последние 10 лет тысячи беженцев рохинджа пытались достичь убежища в Юго-Восточной Азии - обычно в Малайзии или Индонезии - после того, как им было отказано в их основных правах в их родной Мьянме. После геноцида со стороны армии в 2017 году, сотни и тысячи людей бежали через границу в Бангладеш, где теперь живут в многолюдных лагерях на Кокс-Базаре или на отдаленном острове Бхасан Чар.

В отличие от более ранних периодов, когда большинство путешествующих составляли мужчины, ООН заявила, что теперь большинство пассажиров составляют женщины и дети, которые подвергаются большему риску злоупотреблений со стороны контрабандистов.

Страны Юго-Восточной Азии все более неохотно допускают высадку беженцев рохинджа, при этом такие страны, как Малайзия и Таиланд, ссылаются на вспышку COVID-19 как на причину, не позволяющую беженцам выходить на берег.

Агентство отметило сообщения о том, что страны «отталкивали» суда, оставляя беженцев плавать несколько месяцев на утлых лодочках, на которых не хватало еды и воды.

В июне прошлого года бывший премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что Малайзия больше не может принимать рохинджа из-за экономического спада, вызванного пандемией. Страна не подписала Конвенцию ООН о беженцах, и более 100 000 рохинджа, проживающих в Малайзии, живут лишь сами по себе и при поддержке гражданского общества и общественных групп. Им не разрешают работать и у них ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и обучению.

УВКБ ООН призвало все государства региона искать и спасать беженцев, терпящих бедствие на море, и позволить им высадиться в безопасное место.