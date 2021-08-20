"Нам не нужно сражаться вечно": оттепель в турецко-эмиратовских отношениях

Советнику по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну потребовалось несколько месяцев секретных переговоров, несколько телефонных звонков на высоком уровне и многочисленные символические жесты, чтобы встать в среду перед камерами в Анкаре со своим бывшим противником, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В течение последних пяти лет Анкара публично обвиняла ОАЭ в финансировании путчистов, устроивших попытку переворота в 2016 году в Турции, и в агрессивном подрыве интересов Турции в Ливии.

Турция и ОАЭ были вовлечены в региональную борьбу, причем Анкара была на стороне Арабской весны, поддерживая новые демократии; а Абу-Даби, с другой стороны, заклеймил правительства, возглавляемые «Братьями-мусульманами»*, как опасных исламистов, угрожающих региональной стабильности.

Но встречу в среду уже называют «началом новой эры», - по крайней мере так сказал один высокопоставленный турецкий чиновник, которого цитирует Middle East Eye. «Дух времени подтолкнул обе страны к работе над своими разногласиями».

Турция рассматривает встречу как ключевой шаг. Тахнун бин Зайед - высшее должностное лицо в ОАЭ, занимающееся вопросами национальной разведки, деликатных вопросов внешней политики и непрозрачных деловых операций страны. Он также является сводным братом президента шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна и полным братом наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна.

«Мы сможем встретиться с Мухаммадом бен Заидом в ближайшие дни», - сказал Эрдоган в среду, добавив, что встреча была организована после переговоров между соответствующими спецслужбами стран.

«Я надеюсь, что мы решим проблемы в регионе, как люди, принадлежащие к одной культуре и религии. Я очень забочусь о том, чтобы основные игроки в регионе разговаривали друг с другом и вели переговоры».

Турецкие официальные лица полагают, что сейчас, когда администрация Байдена у руля США, Абу-Даби чувствует себя все более изолированным, особенно на фоне угрозы от Ирана.

«Они не могут в одиночку противостоять Тегерану», - сказал другой турецкий чиновник. - «Они очень нервничают по поводу ухода США из региона и пересматривают свою позицию».

Отношения ОАЭ со своим ближайшим союзником, Саудовской Аравией, в последнее время тоже зашли в тупик, поскольку монархии конкурируют за привлечение иностранных инвестиций и расходятся во мнениях, что делать дальше в катастрофическом конфликте в Йемене.

Эр-Рияд в прошлом месяце запретил поездки в ОАЭ из-за роста числа случаев коронавируса, но турецкие власти сочли этот шаг политически мотивированным.

Надо сказать, что ОАЭ ухаживают за Анкарой с начала года.

В январе тогдашний министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш предположил, что отношения между двумя соперниками могут быть «перекалиброваны».

«У нас нет никаких проблем с Турцией, таких как проблемы с границами или другие подобные вопросы», - сказал Гаргаш в интервью Sky News Arabia, добавив, что, если Анкара прекратит свою «поддержку Братьев-мусульман», она может «изменить свои отношения». с арабами».

Впоследствии ОАЭ ослабили давление на турецких бизнесменов и возобновили полеты между Стамбулом, Абу-Даби и Дубаем.

Затем, в апреле, новый министр иностранных дел ОАЭ Абдуллах бин Заид позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, чтобы обменяться любезностями во время священного месяца Рамадан. Это был первый прямой контакт между странами за пять лет.

Между тем, недавние шаги Турции против «Братьев-мусульман», в том числе просьба к египетским оппозиционным каналам закрыть популярные политические программы, как полагают, нашли положительный отклик в правительственных кругах Эмиратов.

В среду Эрдоган сказал, что он и Тахнун бин Заид разработали дорожную карту для будущих эмиратовских инвестиций в Турцию.

Сектор экономики ОАЭ не связанный с нефтью сократился более чем на шесть процентов в прошлом году, по словам третьего турецкого чиновника, который считает, что Абу-Даби видит экономический потенциал в Турции: ожидается, что ее экономика вырастет более чем на пять процентов только в этом году.

Ближайший союзник Анкары Катар также закачал в страну миллиарды долларов.

«Основные разногласия по поводу «Братьев-мусульман» утихли, потому что они больше нигде не находятся у власти», - сказал третий чиновник.

Отвечая на вопрос о реакции Турции на нападение ОАЭ на турецкую авиабазу в Ливии в прошлом году, чиновник сказал так:. «Они заплатили за это на полях в Ливии», - сказал он. «Настало время, чтобы двигаться дальше».

«Мы достигли договоренности по Ливии, и отношения между Турцией и Египтом также улучшились. Нам не нужно сражаться вечно».

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